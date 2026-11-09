Allarme gioco, il Toro tira poco: la fotografia nel dato delle ultime due partite

Un solo tiro in porta nei primi 85 minuti della partita contro il Lecce, che sono diventati poi tre a fine partita, dopo le parate di Falcone su Aboukhlal e sul tap-in di Simeone, dopo il palo di Adams (che a livello statistico non rientra tra le conclusioni nello specchio della porta) nel finale. E quell’unica conclusione (il tiro del Cholito che è valso il momentaneo vantaggio) è arrivata comunque al 60’, dopo più di un tempo in cui il portiere giallorosso è stato spettatore non pagante della partita. Senza la decisiva deviazione di Gaspar, tra l’altro, il pallone non sarebbe neppure arrivate nello specchio della porta. Decisamente troppo poco contro una squadra come quella di Di Francesco che, tra l’altro, ha una delle peggiori difese dell’intero campionato: sono 22 i gol che ha incassato finora il Lecce (erano quindi 21 prima della partita contro il Toro) e solo quattro squadre nell’intera Serie A (Sassuolo, Udinese, Monza e Fiorentina) ne hanno subiti di più. «Tenevamo tanto la palla ma, per come la penso io, abbiamo creato poco. A volte bisogna rischiare e alzare il ritmo negli ultimi trenta metri, noi attaccanti dobbiamo essere assistiti maggiormente in profondità. È l’aspetto più importante del gioco», è stata la critica, assolutamente condivisibile, mossa da Simeone dopo la partita.

I dati: Torino in calo «Non è una questione fisica, stiamo lavorando per migliorare questo aspetto», ha poi proseguito l’argentino. E la speranza è che tra le mura del Filadelfia Abate riesca a trovare effettivamente una soluzione al problema della costruzione del gioco. Anche perché la partita contro il Lecce non è stata la prima in cui il Toro ha faticato anche solo ad andare alla conclusione, lo stesso era accaduto contro il Frosinone una settimana prima. Allo Stirpe, Palmisano si era sporcato realmente i guanti solamente su una girata di Comuzzo nel finale (per le statistiche i tiri in porta totali furono due). In pratica nelle ultime due partite è sembrato che gli avversari siano riusciti a prendere le misure alla squadra di Abate, che nelle precedenti quattro partite avevano creato occasioni con maggiore frequenza. Lo dimostrano anche i dati degli expected goals (i gol attesi): nelle prime quattro partite dopo la pausa di settembre, non era mai sceso sotto 1, contro il Lecce è stato invece di 0,79 (nonostante un palo, oltre al gol) e a Frosinone era invece di poco superiore: 0,93. Le difficoltà nel costruire gioco possono solo in parte essere spiegate dall’assenza di Mandragora in cabina di regia, perché nelle ultime due partite sono apparsi sottotono e troppo scolastici i vari Vlasic, Bragança e Fitz-Jim, giocatori che hanno qualità tecniche importanti e lo hanno dimostrato nella prima parte di stagione.