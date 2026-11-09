Cereser: "Insegnate il Toro ai giocatori"

Alla fine di tutto, della Messa al Filadelfia, dell’incontro in memoria di Giorgio Ferrini (cinquantenario della morte), delle commosse testimonianze che sono risuonate sotto questo stesso cielo che mezzo secolo fa vide (sempre qui, nel vecchio Fila) i funerali del Capitano, alla fine di tutto, si diceva, Cereser ci ha quasi... convocato, al fondo delle scale della tribuna. In precedenza, lui che è stato uno dei “fratelli” di Ferrini , aveva raccontato il suo Giorgio , al microfono, tra aneddoti personali e di squadra: “Una delle sue lezioni che dava a tutti era il dovere di aiutare i giovani e di creare gruppi forti, uniti, con un ideale. Aiutare i compagni, quando le forze vengono meno, quando sono in difficoltà in campo o nella vita, con affetto e generosità. Dava l’esempio. Servono fatti, non parole. E Giorgio aveva anche un alto senso della giustizia e della fedeltà ai colori granata” . Ricordi, sentimenti, valori, ideali. Poi, ben più di mezz’ora dopo, quella “convocazione” sotto le scale, con al fianco la moglie Lorenza (proprio Ferrini era stato il loro testimone di nozze): “Scrivilo sul giornale, per favore. Ho detto quelle frasi al microfono davanti a tutta la gente in tribuna, prima, pensando in primo luogo ai giocatori di oggi. Vorrei che respirassero di più la storia del Toro. I valori del Toro. Gli ideali del Toro” . In tribuna, tra i tifosi e gli ex calciatori, c’erano anche Abate , il ds Moretti e il team manager Gazzi , oltre al dirigente Barile . “Vorrei che questi concetti venissero insegnati ai giocatori di oggi. Mi chiedo: cosa sa del Toro e dei reali sentimenti dei tifosi la squadra di oggi, cosa sanno le squadre del Torino di questi anni? Chi insegna cosa?” . In precedenza, durante l’omelia, don Carrega aveva detto: “Si deve essere aperti al futuro, grati al passato e fedeli al presente. Qui, adesso, ricordando Giorgio e con lui le anime granata in cielo, torniamo a casa, alle nostre radici. Che sono importanti: ci dicono chi siamo. E dobbiamo essere riconoscenti alle nostre radici” .

"Grazie, ma ho ancora tanta strada da fare"

Per Ferrini, a questo evento organizzato dai figli del capitano Cristiana e Amos (con la collaborazione del Torino che ha aperto il Fila), abbiamo visto una distesa di cuori appunto riconoscenti: Umberto Motto (primo capitano dopo Superga e scopritore di Giorgio quando aveva 15 anni), Cereser, la signora Puja, Salvadori, Santin, Ossola, Pallavicini, Comi, la Fondazione Filadelfia e l’associazione Ex Calciatori, Beccaria, Simona Cavallo e altri volontari del Museo del Grande Torino (che hanno portato la maglia del Capitano), Misischi, Navone, lo storico factotutm Rino con Bernardi e Venera, Gonzatto e Graglia, Marcello Bonetto, Testa, la Memoria Storica Granata, Cacciolatto e il Toro Club Ferrini di Nichelino, ToroMio e poi ancora decine e decine di tifosi che meriterebbero di essere citati anche loro, e allora ci scusiamo. Una signora ha detto ad Abate, con generosità: “Sei uno di noi”. Senza ipocrisia, Ignazio: “Grazie, ma ho ancora tanta strada da fare”. Dopo la Messa, dopo i ringraziamenti affettuosi dei figli di Ferrini (ai presenti, al Torino e ai tifosi della Maratona che vegliarono per due giorni il papà qui al Fila, sino ai funerali), dopo i discorsi emozionati di ex compagni e amici, un raggio improvviso si è infilato tra le nuvole. Poi, quando il trombettiere ha suonato il silenzio, il sole si è impadronito del cielo e ha vinto il grigiore di inizio mattinata. Abbiamo bisogno di credere in qualcosa.