Mandragora e Toro, ripartenza doppia

Rolando Mandragora , cinque anni dopo. Un mondo dopo, non è solo questione di calendari. Col Torino , andata e ritorno. E allora è bello pensare che la sua ripartenza possa coincidere con quella della squadra, e che il teatro possa essere Napoli : proprio per esorcizzare quanto successe nel 2021, come se tra due sabati, il 21 novembre, alla ripresa dopo la sosta, potesse andare in scena anche una rinascita simbolica. Con la maglia del Toro addosso, Rolando Mandragora tornerà a giocare a Napoli per la prima volta dopo quel grave infortunio del 17 ottobre di 5 anni fa, quando il regista dovette alzare bandiera bianca dopo appena 8 minuti di gioco. Un movimento... sbagliato, una fitta di dolore, il pianto. Lesione del menisco interno del ginocchio destro: fu indispensabile l’operazione chirurgica.

Udine, Torino, Firenze, Napoli: quanti intrecci

E quelli furono giorni da incubo, perché troppo ravvicinato era ancora l’ancor più grave infortunio precedente, allo stesso ginocchio. Rottura del legamento crociato anteriore con interessamento del menisco esterno. Era il 23 giugno del 2020, stagione proseguita e terminata in estate per via del Covid. Mandragora si era fatto male giocando, con l’Udinese, proprio contro il Torino. Poi, da inizio febbraio 2021, il passaggio al Toro, e la prima vera grande rinascita sportiva, con l’applausometro a risuonare ripetutamente. Fu una chiave della salvezza dei granata, in quella seconda parte di stagione con Davide Nicola in panchina. Quindi, in autunno, il nuovo infortunio al ginocchio destro. Stavolta col Torino, non contro il Toro. E stavolta a Napoli, non più a Torino. All’epoca, post intervento chirurgico, dovette saltare 9 partite di fila, tornò in campo in due spezzoni finali, ma riacquistò la sua maglia da titolare solo a metà gennaio, quasi 3 mesi dopo. Affrontando, manco a dirlo, la Fiorentina. Quella stessa Fiorentina che a luglio, 6 mesi dopo, lo avrebbe poi acquistato: e così per 4 anni l’applausometro di Mandragora si è spostato in Toscana. Giocando in viola, il regista a Napoli ha giocato ancora tre volte, ma sempre entrando nel corso della ripresa, mai da titolare. Da titolare tornerà al Maradona per la prima volta tra due sabati, col Torino, come 5 anni fa, 5 anni dopo quel menisco saltato. E allora davvero è bello pensare che, simbolicamente, ma anche nello sviluppo del gomitolo dei fatti, Rolando viva una nuova rinascita e insieme una ripartenza individuale e collettiva, quando la sosta per le nazionali lascerà spazio al ritorno del campionato.