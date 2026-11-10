Fortini atto secondo, da una sosta dall'altra: ci prova così

TORINO - Lo avevamo lasciato, alla vigilia dell’ultima sosta, sempre più in forma, titolare, ormai perfettamente integrato nel sistema di Abate, pur con i suoi alti e bassi. Niccolò Fortini è stato il giocatore che in avvio di stagione ha permesso al Torino di aspettare che Belghali raggiungesse la giusta condizione fisica, dando così al suo allenatore l’opportunità di avere una valida alternativa anche a destra, nonostante l’ex viola abbia dimostrato nelle ultime due stagioni di rendere maggiormente a sinistra, pur non essendo un mancino. Ed è in quella corsia che è destinato a dare il meglio, ed è lì che Abate lo vede, in ballottaggio con Cacciamani.

Il ritorno dopo la sosta Poi però dal raduno dell’Under 21 Fortini è dovuto rientrare in anticipo, a inizio ottobre, per un problema fisico: la pubalgia che gli aveva impedito di concludere il periodo con gli azzurrini (e che adesso lo ha tenuto fuori dalla lista dei convocati, al contrario di Mascardi, Comuzzo e Cacciamani) ha pure privato il Torino del giocatore per diverse settimane. Da allora, infatti, l’esterno non è più tornato ad allenarsi col gruppo. Lavoro differenziato per più di un mese: un lungo percorso che però sta per concludersi, perché domani, alla ripresa degli allenamenti, il granata potrebbe finalmente tornare in gruppo. Una buona notizia per Abate, che conta così di avere di nuovo a disposizione Fortini per la sfida col Napoli del 21 novembre (quando, oltretutto, tornerà pure Mandragora). È l’obiettivo dello staff come pure quello del giocatore, che freme per poter di nuovo tornare in campo. Qualche giorno fa, nel condividere una foto di gioco su Instagram risalente al periodo precedente all’infortunio, Fortini non a caso aveva scelto di utilizzare come emoji una clessidra. Il tempo, quello che scorre come pure quello che sta per scadere: un indizio, considerato che il periodo più complicato sembra per lui ormai definitivamente alle spalle. Riaverlo di nuovo in gruppo darà ad Abate la possibilità di avere tre potenziali titolari - oltre all’ex Fiorentina anche Belghali e Cacciamani, con Patterson e Aboukhlal al momento più indietro nelle gerarchie - in vista delle prossime gare. L’assenza dei tanti nazionali (tre, considerando solo gli esterni) potrà consentire un lavoro più specifico su Fortini, che al di là dello spezzone col Milan, a pochi giorni dal suo arrivo, era sempre partito dal 1’.