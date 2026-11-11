Stadio Toro, c'è la proposta. Cairo, ecco la svolta per attirare i fondi

Sembra un miracolo, anche se in realtà era nell’ordine delle cose la svolta venuta a galla ieri, quando il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo , ha comunicato che il Torino , nella giornata di lunedì, aveva finalmente «depositato una proposta di fattibilità per lo stadio Olimpico Grande Torino». Come da comunicato poi diffuso dai vertici del Comune : «Una proposta di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi del decreto legislativo 38/2021, per un progetto integrato volto alla futura riqualificazione, valorizzazione e gestione dello Stadio Olimpico Grande Torino e del Centro Sportivo Robaldo». Si ricorderà. Era aprile quando sempre il Comune annunciava che il Torino aveva formalizzato alla Città una manifestazione di interesse preliminare fi nalizzata alla successiva presentazione di una proposta di partenariato pubblico/privato mediante fi nanza di progetto relativa allo sviluppo strategico degli impianti sportivi dello stadio e del Robaldo. L’amministrazione comunale, in coerenza con la normativa in materia», si rendeva «disponibile alla valutazione della proposta che seguirà ad opera del Torino».

Sempre lo scorso aprile il club granata rivelava di aver siglato con «il Politecnico di Torino un protocollo d’intesa finalizzato alla redazione di un progetto di valorizzazione dello stadio e del Robaldo. La collaborazione con l’Ateneo torinese», un’eccellenza di livello assoluto, internazionale, «permetterà al Torino di elaborare», per l’appunto, «una proposta di partenariato pubblico/privato mediante finanza di progetto da presentare alla Città per riqualificare i due impianti sportivi e, all’interno di un più ampio piano d’ambito, anche i territori circostanti. Dopo la formalizzazione di una manifestazione di interesse all’amministrazione comunale, questa collaborazione segna un primo passo concreto verso la presentazione di una proposta nel più breve tempo possibile». Ecco, nel più breve tempo possibile: non esattamente, a ben pensarci, visto che la Giunta di Torino si aspettava il deposito della proposta a settembre, poi a ottobre, tra continui solleciti più o meno... diplomatici sfornati a turno dal sindaco Lo Russo e dall’assessore allo Sport Carretta. Tanto che meno di un mese fa sempre il primo cittadino lanciava una sorta di ultimatum a Cairo , che ovviamente fece molto rumore: «Possiamo attendere la presentazione dal parte del Torino del progetto di parteneriato sullo stadio fino al 31 dicembre: non oltre».

Svolta storica

Adesso, finalmente, il parto si è materializzato. E può rappresentare una svolta storica anche per i destini del Torino, non solo per il club granata, giacché l’Operazione Stadio potrà attirare l’interesse di fondi di investimento e immobiliari Usa, in primo luogo (ma non necessariamente solo statunitensi), oppure anche di multinazionali. Fondi interessati, nel caso, o a presentare una proposta d’acquisto del Torino con in pancia lo stadio da ristrutturare radicalmente e da gestire, o ad affiancare l’attuale proprietario nella riqualificazione dell’impianto sportivo (restyling più o meno radicale, con creazione e sviluppo di aree commerciali e business conessi all’Operazione Stadio). Ciò, ovviamente, ferma restando la volontà di Cairo (più volte ribadita nei mesi scorsi) di cedere il Torino, con anche tanto di mandato dato a Bank of America, la seconda più grande istituzione bancaria degli Stati Uniti. «La proposta si struttura come un partenariato pubblico-privato mediante finanza di progetto ed espone una serie di alternative progettuali volte all’ammodernamento e alla gestione degli impianti mediante la costituzione del relativo diritto di superficie», è uno dei passaggi del comunicato ufficiale diffuso ieri dagli uffici del sindaco.

Valutazioni sotto il profilo tecnico e amministrativo

Con subito una precisazione fondamentale, sotto l’aspetto anche burocratico-legale: «Ulteriori dettagli non possono al momento essere resi pubblici, dal momento che i contenuti tecnici potranno costituire la base per la definizione della futura procedura di evidenza pubblica. La proposta sarà infatti ora sottoposta al vaglio degli uffici per le opportune valutazioni sotto il profilo tecnico e amministrativo con la finalità di pervenire prima possibile ad una dichiarazione di pubblica utilità del progetto da parte dell’amministrazione comunale e, dopo la necessaria fase istruttoria, alla procedura pubblica per l’assegnazione del diritto di superficie». Proviamo a spiegare, semplificando il più possibile. Adesso, con vista sul gennaio (ma non si può escludere una fumata presumibilmente bianca già a fine anno), gli uffici tecnici e amministrativi esamineranno la proposta del Torino, che contempla soluzioni diverse, più o meno radicali quanto al rifacimento dello stadio e allo sviluppo di aree commerciali, con costi diversi. Si parla comunque di una prospettiva di gestione sui 99 anni, capace di inglobare, come detto, anche il Robaldo (il centro per il vivaio granata). Se, come si può immaginare vista anche la collaborazione decisiva, fondamentale del Politecnico, la proposta granata sarà ritenuta fattibile, adeguata sotto il profilo sia architettonico sia economico, il Comune procederà alla cosiddetta dichiarazione di pubblico interesse, di pubblica utilità, con una delibera di Giunta. Tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera sarà poi steso e indetto dagli uffici amministrativi comunali un bando sulla falsariga delle caratteristiche della proposta del Torino ricevuta dalla Città e “approvata” (un bando della durata possibile fino a 60 giorni, in media), con in ballo, ragionevolmente, un diritto di superficie di 99 anni. A seguire, l’iter burocratico porterà poi all’aggiudicazione dello stadio, a cavallo dell’estate o comunque entro l’autunno.