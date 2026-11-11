Abate, porta vuota: arrivano i ragazzini
TORINO - Sarà più facile e veloce del previsto per Abate quest’oggi fare l’appello, alla ripresa. L’allenatore troverà un Filadelfia, come peraltro già accaduto nella precedente sosta, decisamente vuoto: tra i 15 giocatori lontani da Torino per gli impegni delle nazionali ci sono anche tutti e tre i portieri. Non era stato così l’ultima volta, quando Lucas Perri aveva potuto sfruttare le tre settimane di sosta per lavorare sul piano fisico e atletico ma pure per ambientarsi in una nuova realtà, considerato che non appena arrivato era stato da subito buttato nella mischia. Incertezze e difficoltà, mostrate nelle prime partite con il Torino, avevano lasciato spazio a prestazioni sempre più convincenti. Il brasiliano, proprio grazie a una crescita evidente e sotto gli occhi di tutti, ha così ritrovato la Nazionale dopo un anno e mezzo, chiamato da Ancelotti per le gare contro il Giappone e Singapore, in programma sabato 14 e martedì 17. Assenti, come già un mese fa, anche Mascardi e Siviero. Il primo aveva cominciato la stagione da titolare, proprio in attesa di Perri: la doppia sfida amichevole (contro Francia e Belgio) che attende l’Under 21 potrà dare una possibilità anche all’ex Spezia, nonostante le gerarchie di Baldini finora abbiano premiato Palmisani. Siviero con l’Under 20, nell’ultima occasione, al contrario di Mascardi ha avuto modo di giocare titolare e di mettersi in luce.
Torino, emergenza portieri: spazio ai giovani del settore giovanile
Logico che senza i suoi tre giocatori il Toro dovrà pescare dalle squadre del settore giovanile. Al Filadelfia si rivedrà così Karol Goralczyk, portiere polacco classe 2009 in forza all’Under 18 che nel corso delle settimane ha già avuto modo di allenarsi con la prima squadra. Sarà per lui l’occasione giusta per mettersi in mostra lavorando a stretto contatto con Abate e con il suo staff. Gli allenamenti congiunti con la Primavera di Baldini, poi, daranno la stessa possibilità anche a Francesco Cereser e Andrea Dorigo. Il primo nel corso del ritiro estivo a Pinzolo ha già avuto modo di allenarsi con i più grandi, quando ancora il parco portieri non era al completo.
Torino, Abate senza diversi titolari: le assenze in difesa, centrocampo e attacco
Non sarà invece a disposizione almeno fino all’inizio della prossima settimana l’altro estremo difensore dell’Under 18, Yannick Boerleider, convocato dal Suriname per la doppia amichevole contro Lituania e Turchia. Un reparto, a voler considerare anche i difensori, che sarà ridotto all’osso anche perché con l’eccezione di Biraghi, Abate non potrà contare nemmeno sui cinque giocatori che finora si sono alternati maggiormente in campo, ossia Coco, Rodriguez (partito comunque per il raduno della Svizzera e in attesa di valutazione), Cömert, Comuzzo e Ismajli. Per quel che riguarda gli esterni sono rimasti a Torino soltanto Fortini e Aboukhlal: per l’ex Fiorentina si attende oggi, tra l’altro, il ritorno con il gruppo, dopo oltre un mese di assenza a causa di pubalgia. Abate dovrà invece fare a meno di tre giocatori di fascia, Cacciamani, Belghali e Patterson. Centrocampo e attacco saranno i reparti meno colpiti perché in mediana il Toro potrà contare su Mandragora - atteso al rientro dopo la pausa -, Bragança, Fitz-Jim e Casadei (tre saranno gli assenti, ossia Ilkhan, Gineitis e Vlasic) mentre in attacco Oristanio, Simeone, Kulenovic e Zapata dovranno sopperire all’assenza di Adams, convocato dalla Scozia.
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