Abate, porta vuota: arrivano i ragazzini

TORINO - Sarà più facile e veloce del previsto per Abate quest’oggi fare l’appello, alla ripresa. L’allenatore troverà un Filadelfia, come peraltro già accaduto nella precedente sosta, decisamente vuoto: tra i 15 giocatori lontani da Torino per gli impegni delle nazionali ci sono anche tutti e tre i portieri. Non era stato così l’ultima volta, quando Lucas Perri aveva potuto sfruttare le tre settimane di sosta per lavorare sul piano fisico e atletico ma pure per ambientarsi in una nuova realtà, considerato che non appena arrivato era stato da subito buttato nella mischia. Incertezze e difficoltà, mostrate nelle prime partite con il Torino, avevano lasciato spazio a prestazioni sempre più convincenti. Il brasiliano, proprio grazie a una crescita evidente e sotto gli occhi di tutti, ha così ritrovato la Nazionale dopo un anno e mezzo, chiamato da Ancelotti per le gare contro il Giappone e Singapore, in programma sabato 14 e martedì 17. Assenti, come già un mese fa, anche Mascardi e Siviero. Il primo aveva cominciato la stagione da titolare, proprio in attesa di Perri: la doppia sfida amichevole (contro Francia e Belgio) che attende l’Under 21 potrà dare una possibilità anche all’ex Spezia, nonostante le gerarchie di Baldini finora abbiano premiato Palmisani. Siviero con l’Under 20, nell’ultima occasione, al contrario di Mascardi ha avuto modo di giocare titolare e di mettersi in luce.

Torino, emergenza portieri: spazio ai giovani del settore giovanile Logico che senza i suoi tre giocatori il Toro dovrà pescare dalle squadre del settore giovanile. Al Filadelfia si rivedrà così Karol Goralczyk, portiere polacco classe 2009 in forza all’Under 18 che nel corso delle settimane ha già avuto modo di allenarsi con la prima squadra. Sarà per lui l’occasione giusta per mettersi in mostra lavorando a stretto contatto con Abate e con il suo staff. Gli allenamenti congiunti con la Primavera di Baldini, poi, daranno la stessa possibilità anche a Francesco Cereser e Andrea Dorigo. Il primo nel corso del ritiro estivo a Pinzolo ha già avuto modo di allenarsi con i più grandi, quando ancora il parco portieri non era al completo.