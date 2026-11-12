Pellegri, finalmente ci siamo: nuova vita in granata

Non scende in campo da quasi undici mesi. Il 21 dicembre del 2025, durante la sfida del campionato di Serie B tra Mantova ed Empoli (in Toscana si era trasferito in prestito dal Toro), Pietro Pellegri è costretto a lasciare il campo per infortunio. Rottura del legamento crociato del ginocchio destro: proprio da un precedente analogo infortunio all’altro ginocchio (datato fine 2024) era riuscito faticosamente a venire fuori, tre mesi prima, trovando di nuovo spazio e gol. Quel secondo stop ne ha interrotto la corsa, costringendolo a ripartire di nuovo da capo. L’operazione, la riabilitazione: da luglio Pellegri è rientrato al Fila e ha ricominciato pian piano a prendere confidenza con il pallone, fino al rientro con i compagni nel corso dell’ultima sosta. A un mese e mezzo di distanza, dopo un lavoro mirato e specifico, l’attaccante ora è pronto per essere di nuovo schierato.

Pellegri, lo staff del Toro con cautela: "Dobbiamo stare attenti" Lo staff non ha voluto correre rischi ed è il motivo per cui la decisione è stata quella di aspettare qualche settimana in più, senza bruciare le tappe, considerato che in carriera Pellegri, oltre alle ultime recenti due rotture del crociato, è stato spesso ai box per infortunio. «Per Pellegri dobbiamo stare attenti perché dopo tanti mesi di inattività bisogna modulare i carichi, però sta rispondendo bene», aveva spiegato l’allenatore alla vigilia della sfida col Parma. Poi, un paio di settimane dopo, Abate aveva fissato la data di rientro del giocatore, spiegando che sarebbe successo non prima della pausa: «Lo rivedremo dopo la sosta».