Lo stadio, il Toro e i fondi: verità entro la primavera

TORINO - E adesso? E adesso una prima grande verità sui destini dello stadio Olimpico Grande Torino e dello stesso club granata, potenzialmente, potrà venire a galla tra l’inverno e l’inizio della primavera. Con tempistiche ancora ballerine, inevitabilmente. Lunedì, con ritardi già ripetutamente evidenziati dai vertici comunali anche pubblicamente (ivi compresa quella sorta di ultimatum lanciato dal sindaco Lo Russo un mese fa), il Torino ha presentato alla Città una proposta di fattibilità delle alternative progettuali, ai sensi del decreto legislativo 38/2021. Obiettivo: la futura riqualificazione (ristrutturazione o restyling), valorizzazione e gestione dello stadio e del Robaldo, il centro sportivo per il vivaio granata (il tutto, attraverso l’ottenimento del diritto di superficie per un lungo periodo, fino a un massimo di 99 anni; trattasi di una proposta di partenariato pubblico/privato mediante finanza di progetto).

Il Torino ha depositato una serie di alternative progettuali volte all’ammodernamento degli impianti. Con l’ausilio del Politecnico, il club granata ha cioè presentato alcune soluzioni progettuali diverse per la riqualificazione più o meno radicale dello stadio, con annessa anche la creazione di nuove aree commerciali. Soluzioni progettuali per adesso top secret (pro memoria, come da comunicato ufficiale del Comune: «Ulteriori dettagli non possono al momento essere resi pubblici dal momento che i contenuti tecnici potranno costituire la base per la definizione della futura procedura di evidenza pubblica»). A seconda della soluzione progettuale, cambiano la durata della proposta di gestione in diritto di superficie (in media si balla tra un minimo di 50 e un massimo di 99 anni), la cifra da versare alla Città per ottenere lo stadio e i costi da affrontare per i lavori di ristrutturazione (di anno in anno, i proventi della gestione andrebbero invece quasi esclusivamente al club). Quanto al business deputato a rendere “interessante” l’operazione per i privati (il Torino ed eventuali fondi, in particolare Usa), va detto che gli interventi di valorizzazione commerciale e ricettiva devono ovviamente risultare funzionali al piano economico presentato dal club granata.

Tutti i prossimi passaggi

Adesso, entro 60 o anche 90 giorni, se necessario (in caso di opportune, indispensabili ulteriori valutazioni da parte degli uffici tecnici e amministrativi del Comune per la complessità dell’opera), la Città dovrà stabilire se le soluzioni progettuali presentate dal Torino sono conformi innanzi tutto sotto i profili urbanistici ed economici, e se quindi possono essere approvate. In caso di risposta affermativa, seguirà una delibera di Giunta in cui si riconoscerà il cosiddetto “pubblico interesse”. Tutto ciò dovrebbe materializzarsi tra la metà di gennaio e la fine di febbraio, presumibilmente. Successivamente, il Torino dovrà stendere e presentare un nuovo progetto di fattibilità tecnico-economica, stavolta completo, potenzialmente definitivo, dopo aver recepito le eventuali prescrizioni degli uffici comunali. Annesso, un definitivo piano economico-finanziario e di gestione. Sarà quello il progetto prescelto dal club, dunque, quanto al tipo di restyling dello stadio (più o meno radicale), alla creazione di aree commerciali, alla durata del diritto di superficie e ai costi. Ecco perché si può immaginare che tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, con la scelta del progetto definitivo, si materializzino altre possibili svolte per il Torino, con l’eventuale, possibile ingresso anche di fondi stranieri, ferma restando la volontà di Cairo (più volte ribadita in questi mesi) di cedere il club. Anche per i cicli tipici del calcio e dell’organizzazione sportiva, solitamente i passaggi di proprietà (e/o l’ingresso di nuovi soci) si sviluppano in questo periodo storico, in anticipo sulla fine del campionato e ben prima del mercato estivo.

In ogni caso, dopo la presentazione del progetto definitivo, i tempi saranno comunque lunghi: diversi mesi ancora. La Conferenza dei Servizi del Comune dovrà valutare il progetto e il piano economico. Nonché valutare anche gli eventuali vincoli architettonici e chiedere ulteriori modifiche, se necessario; infine potrà approvare il progetto, alla fine dell’iter. E a quel punto il Comune dovrà indire un bando a carattere europeo: la cosiddetta gara ad evidenza pubblica ai sensi del Codice dei contratti (base di gara, il progetto stesso del Torino). Infine, dopo in media 3 mesi dal varo del bando, si potrà arrivare all’aggiudicazione definitiva dello stadio in diritto di superficie. Tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028, sulla carta.