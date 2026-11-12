«Toro, per il gioco e i gol bisogna dribblare di più»

«Ricevere i premi belli fa sempre piacere. Pensi che conservo ancora a casa i Guerin d’Oro come miglior giocatore del campionato di Serie A che vinsi 1976 e nel 1977. Adesso mi hanno attribuito questo riconoscimento alla carriera e sono contentissimo. Ci tengo pertanto a ringraziare Sauro Giorni, Alessio Scarscelli e Gionata Giannotti per aver pensato a me per il Premio La Clessidra. Significa che qualcosa di importante l’ho fatta, quando giocavo»: sorride emozionato e con gli occhi che brillano colmi di soddisfazione Claudio Sala . Anche a 79 anni ha ancora l’entusiasmo di un ragazzino il “Poeta del gol”, come era stato ribattezzato quando giocava. Un nome che evoca sempre dolci ricordi tra gli appassionati di calcio, in particolare nel popolo granata, visto che lo storico numero 7 è stato il capitano dell’ultimo scudetto vinto dal Toro . Mezzo secolo fa (era il 1976), eppure il tempo non sembra essersi fermato nel cuore delle tante persone che sono accorse martedì sera al Teatro di Anghiari per omaggiare con un applauso e un selfie-ricordo il campione brianzolo. Anche perché nell’attuale declinante e malandato calcio italiano di giocatori così ce ne sono purtroppo sempre meno.

Certamente. «Ormai di ali non se ne trovano praticamente più. Non mi meraviglio che il Toro stia facendo fatica a creare opportunità da gol, quando attacca o prova a lanciarsi in avanti. Adesso, sugli esterni, invece delle ali offensive giocano i terzini…».

Il che inevitabilmente impoverisce sensibilmente il livello e la qualità di gioco. «Esattamente. Non ci sono più elementi che sappiano dribblare e saltare gli avversari con facilità. Appena vediamo qualcuno che salta l’uomo ci entusiasmiamo subito, perché ormai non ci siamo più abituati. Senza giocatori del genere diventa dura ottenere risultati importanti. I terzini corrono, ma solitamente non hanno né i piedi né le qualità tecniche per creare azioni da gol come facevamo io, Bruno Conti e Causio, tanto per citare le ali del passato».

"Non si dribbla più. Kvaratskhelia..."

Come mai i giocatori di oggi non sanno dribblare? «È un fondamentale che non si insegna più nelle scuole calcio. Ai bambini invece della tecnica viene impartita la tattica e così si spegne il loro estro. Le confesso una cosa…».

Dica. «Oggi sempre più spesso mi annoio nel vedere le partite. Mancano talento e qualità. Inoltre tante squadre si difendono con 9-10 giocatori e ti stufi subito a guardarle. Assistiamo ormai raramente a grandi giocate o colpi di classe».



C’è qualche giocatore che da spettatore la diverte ancora? «Pochissimi. Ultimamente a riuscirci è stato Kvaratskhelia del Psg: fortissimo e tra i pochi che sanno saltare l’uomo con facilità. Peccato non sia rimasto più tempo a Napoli».

Sala e l'Italia: "L'unico è Yildiz, anche se gioca nella Juve"

In Italia invece? «L’unico ora è Yildiz: anche se gioca nella Juve, devo riconoscere che è un talento eccezionale. Gioca con la palla attaccata al piede».



Nel suo Toro non c’è proprio nessuno che riesce ad accendere un po’ il suo interesse? «L’unico con caratteristiche da ala vecchia scuola è Oristanio, ma sta giocando poco. Anche se a sprazzi gli ho visto fare cose interessanti. Il ragazzo ha dei colpi, anche se è un po’ leggerino».



Restando in casa Torino: come valuta questa prima parte di stagione della squadra di Abate? «Il cuore granata soffre. Vorrei vedere finalmente il Toro lottare per l’Europa e poi tornarci. Purtroppo non ci siamo ancora... Speriamo si riesca a migliorare nelle prossime gare. Inoltre l’aria è pesante da troppo tempo tra la tifoseria e il presidente: Cairo di suo non fa nulla per riconquistare i tifosi».

Sala sul Torino oggi: "Servono tre giocatori di livello. Io..."

Cosa servirebbe al Torino di oggi? «Almeno tre giocatori di livello. Mi piacerebbe che la società acquistasse due ali, due esterni offensivi forti e di valore: gente che sappia saltare l’uomo e ti faccia vincere le partite».

Della sua fantastica carriera l’unico rimpianto sono le appena 18 presenze in Nazionale? Troppo poche per uno del suo talento… «Ritengo che il sottoscritto come giocatore avrebbe meritato maggior considerazione in chiave azzurra. Oggi, invece, basta che uno giochi bene 5 o 6 partite in Serie A e viene chiamato in Nazionale. Questo criterio di selezione per le convocazioni non mi trova assolutamente d’accordo. L’Italia è l’Italia e bisognerebbe accedervi dopo 2 o 3 annate di alto livello, non in maniera così semplice come accade adesso».



Infine, una curiosità: lei vanta uno dei soprannomi più iconici della storia del calcio, il “Poeta del gol”. Sala, in cosa pensa di essere stato poetico come giocatore? «Nel cercare di divertire e regalare qualche emozione a chi ci guardava: dribbling, cross, assist, gol... Penso e spero di aver fatto entusiasmare coloro che mi venivano a vedere e facevano il tifo per me. Gli anni al Toro sono stati bellissimi e indimenticabili, come lo scudetto vinto nel 1976. Mi piacerebbe che tutti quelli che mi hanno visto giocare possano aver detto almeno una volta che Claudio Sala era un giocatore in grado di divertire con i suoi dribbling».