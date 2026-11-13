Toro, occhi su Biondini

TORINO - Nove presenze, quasi tutte da titolare, nelle prime undici giornate del campionato di Serie B e un rendimento complessivamente positivo. Non male per un ragazzo non ancora maggiorenne, che compirà 18 anni soltanto a gennaio. Di chi parliamo? Di Edoardo Biondini, centrocampista dell’Empoli che il Toro sta seguendo con grande attenzione . Gianluca Petrachi in realtà non lo ha scoperto solamente in questi mesi in cui il mediano è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in B, ma lo sta seguendo da tempo, tanto che aveva provato a portarlo in granata già a fine estate , ma la trattativa con l’Empoli non era poi andata in porto. La fumata bianca era sfumata proprio nelle ultime ore della finestra estiva di mercato. Ma il mancato approdo in estate di Biondini, come detto, non ha fatto sfumare l’interesse nei suoi confronti tanto che, come detto, il giocatore continua a essere seguito dal ds granata: lo dimostra anche il fatto che gli osservatori granata stiano continuando a monitorarlo. Per il momento la trattativa con l’Empoli non è stata però rimessa in piedi, ma potrebbe accadere a gennaio , quando il calciomercato riaprirà ufficialmente i battenti, anche se difficilmente il giocatore arriverebbe immediatamente a Torino.

Il percorso 'alla Cacciamani'

Biondini sta giocando con grande continuità all’Empoli e potrebbe quindi terminare il campionato (il suo primo tra i professionisti) in Toscana, per poi cambiare squadra e cimentarsi in Serie A a partire dalla prossima stagione. Insomma, il centrocampista potrebbe rifare lo stesso percorso che ha compiuto Alessio Cacciamani: l’esterno, dopo una stagione da protagonista in B con la Juve Stabia, è tornato a luglio al Toro diventando immediatamente uno dei titolari della formazione di Ignazio Abate (e come spiegato ieri su queste pagine, dovrebbe continuare a vestire la maglia granata, nonostante l’interesse mostrato dal Napoli nei suoi confronti). Certo, il cartellino di Cacciamani era già di proprietà del Toro, quello di Biondini sarebbe da acquisire. Questo non è un dettaglio di poco conto, considerato che il Toro non è l’unico club che si è accorto delle qualità del centrocampista.

Riuscire a chiudere la trattativa con l’Empoli a gennaio, permetterebbe però ai granata di anticipare la concorrenza ed è per questo che Petrachi cercherà di prendere Biondini, ma molto dipenderà dal budget che Cairo metterà a disposizione del ds. A gennaio potrebbero non bastare i 4-5 milioni che sarebbero serviti in estate, anche perché nel frattempo Biondini ha prolungato il proprio contratto con l’Empoli fino al 2029 (il precedente contratto aveva come data di scadenza quella del 30 giugno 2027): ora la valutazione del giocatore si aggira intorno agli 8 milioni. I buoni rapporti tra Cairo e i dirigenti toscani, testimoniati anche dalle tante operazioni fatte dai due club negli ultimi anni (basti pensare gli acquisti di Sebatian Walukiewicz e Tino Anjorin da parte dei granata, i prestiti di Saba Sazonov e Pietro Pellegri ai toscani) potrebbero facilitare l’eventuale affare, ma certamente il presidenti Fabrizio Corsi non farà regali: sa benissimo di avere tra le mani un giocatore di grande prospettiva il cui valore è destinato a crescere sempre più.