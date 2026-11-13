Per Cömert una chance con la Svizzera

Sei panchine di fila. Dal rientro dalla precedente sosta Eray Cömert non ha più visto il campo con il Toro . Nemmeno un minuto, neanche a gara in corso. Ed è per questo che la sfida che questa sera vedrà impegnata la Svizzera contro la Slovenia in Nations League potrà dare la possibilità al difensore granata di ritrovare minuti. Sempre che il suo ct scelga di schierarlo, anche perché nelle quattro gare che la nazionale elvetica ha disputato tra settembre e ottobre il giocatore non ha mai avuto spazio, dunque la sua ultima volta resta quella col Bologna del 19 settembre, quando i granata avevano trovato il pari con Kulenovic riuscendo così a strappare un 1-1.

In quella occasione Cömert aveva giocato titolare , come accaduto anche nelle precedenti tre partite di Serie A. Salvo che nella gara col Milan, quando aveva scontato una vecchia squalifica, lo svizzero era infatti stato impiegato da Abate anche contro Sassuolo, Fiorentina e Roma. Ma cosa è cambiato al rientro dall’ultima lunga pausa? Una prima differenza l’ha fatta Rodriguez . Il suo connazionale, arrivato da svincolato per dare ad Abate la possibilità di poter contare su un difensore di piede mancino (ci sarebbe Biraghi, ma è evidente come a oggi non sia mai stato considerato un'alternativa), ha avuto bisogno di tempo per ritrovare la forma, però quando è successo è stato subito buttato nella mischia. La differenza l’ha fatta il piede, dunque, perché al suo arrivo Cömert è stato impiegato soprattutto a sinistra : è successo nelle prime amichevoli, in Coppa Italia, come nelle primissime uscite in Serie A. Il difensore ha dato modo al Torino di avere tempo per aspettare, ma è una situazione che alla fine si è dimostrata essere solo temporanea. Lì, infatti, lo svizzero non ha mai convinto del tutto, tanto che contro Roma e Bologna l’allenatore aveva scelto di schierarlo a destra - dove in realtà Cömert si troverebbe più a suo agio -, adattando Comuzzo a sinistra.

Abate snobba Comert: da Comuzzo ad Ismajli

Piccoli accorgimenti in attesa di trovare una quadra, in attesa di poter fare scelte diverse con tutto l'organico a disposizione. Cosa che è puntualmente avvenuta, anche quando Rodriguez si è fermato per infortunio. In quel caso Abate non ha ripescato l’ex Valencia ma ha fatto delle scelte diverse. Ha voluto dar fiducia a Comuzzo come braccetto mancino (nonostante pure per l’ex viola quella non sia esattamente la posizione preferita) e ha premiato Ismajli, piazzandolo al centro del terzetto, con Coco - il titolarissimo del reparto - a destra. L’impressione è che dopo qualche settimana di rodaggio le gerarchie in difesa ora siano abbastanza chiare e che non appena Rodriguez sarà a disposizione - al momento è pure lui con la nazionale, dunque al rientro Abate potrà di nuovo convocarlo - saranno gli attuali tre titolari e lo svizzero a giocarsela, non Cömert. Anche perché, oltretutto, il numero 13 del Toro è un jolly e nel passaggio, pure a gara in corso, dalla difesa a tre alla difesa a quattro Rodriguez è in grado di garantire ad Abate la possibilità di potersi adattare alla perfezione anche come terzino.

Comert, la Svizzera per convincere Abate

Ecco perché per Cömert la parentesi con la sua nazionale (oltre alla sfida di stasera è in programma quella contro la Scozia di Patterson e Adams, lunedì 16) diventa fondamentale. Non soltanto per rivedere il campo e ritrovare così minuti preziosi dopo quasi due mesi seduto in panchina ma pure per dare un segnale all’allenatore granata in un momento che dal punto di vista delle presenze per lo svizzero è decisamente sfortunato. Abate non vuole lasciare indietro nessuno e lo ha dimostrato con qualche scelta nell’ultimo periodo, anche se per il reparto difensivo è anche normale fare un tipo di ragionamento diverso e andare avanti con giocatori che ormai hanno dimostrato affiatamento. Tutti sono titolari, tutti sono a disposizione, ma è evidente che per qualcuno la rincorsa al momento sembri decisamente più difficile.