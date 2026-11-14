Aboukhlal, ora c'è spazio: "Toro, voglio aiutarti io"
TORINO - Sono tredici, considerando anche le due di Coppa Italia, le partite che il Toro ha giocato in questo avvio di stagione. Sono quindi tredici le volte in cui Ignazio Abate ha dovuto scegliere chi schierare nella formazione titolare. E i dubbi avuti dall’allenatore non hanno quasi mai riguardato Zakaria Aboukhlal, il cui nome solamente una volta è comparso tra quelli degli undici prescelti. L’unica presenza da titolare dell’esterno è stata a Frosinone, quando sostituì l’infortunato Alessio Cacciamani. Quella non fu certo una partita da ricordare per il marocchino, che a fine primo tempo venne richiamato in panchina dopo aver rischiato l’espulsione con una durissima entrata sulla caviglia di Antonio Raimondo (l’attaccante del Frosinone, tra l’altro, ha lasciato il campo per l’infortunio e sarà costretto a uno stop di alcuni mesi). I problemi al ginocchio di Rafik Belghali e la condizione non ancora ottimale di Niccolò Fortini nelle prossime settimane potrebbero però permettere ad Aboukhlal di avere qualche altra occasione, anche da titolare.
"Voglio dimostrare il mio valore"Fino all’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato sembrava improbabile che l’ex Tolosa potesse rientrare nei ballottaggi di Abate, anche perché Aboukhlal era nella lista dei giocatori cedibili e la trattativa con l’Auxerre, per un prestito con diritto di riscatto, stava per concretizzarsi. L’affare era invece sfumato proprio all’ultimo. «Ho scelto di restare al Toro perché voglio dimostrare il mio valore. Conosco le mie qualità, so quanto valgo e so ciò che posso dare. Vorrei aiutare la squadra anche segnando o fornendo assist», aveva spiegato lo stesso Aboukhlal dopo la partita contro il Frosinone. In questo mese e mezzo che manca alla riapertura della finestra di calciomercato, il numero 7 granata dovrà riuscire a mostrare le proprie qualità, aiutare il Toro con gol e passaggi decisivi. Da quando è arrivato non ci è mai riuscito: Aboukhlal era stato l’acquisto più costoso dell’estate 2025, Davide Vagnati aveva scommesso su di lui acquistandolo a titolo definitivo per 7,5 milioni. Nei piani dell’ex dt del Toro, il marocchino sarebbe dovuto essere una delle ali nel 4-2-3-1 di Marco Baroni, peccato che poche settimane dopo il tecnico si accorse di non avere una squadra adatta a quel sistema di gioco e cambiò più volte modulo, passando alla fine al 3-5-2. Aboukhlal prima finì in panchina, poi si reinventò esterno a tutta fascia, ma proprio quando iniziò a giocare con un po’ di continuità si dovette fermare a causa di un infortunio al ginocchio (era il 15 febbraio, la sera di Torino-Bologna) che lo tenne fuori per tutta la stagione, tanto che Roberto D’Aversa, chiamato sulla panchina granata un paio di settimane dopo il ko dell’esterno, non lo ha mai avuto a disposizione. Poi, come spiegato anche in precedenza, Aboukhlal ha trascorso l’estate a riflettere sul proprio futuro, dopo aver visto la concorrenza sulle due fasce aumentare sempre di più: prima il ritorno di Alessio Cacciamani dal prestito alla Juve Stabia, poi gli arrivi di Niccolò Fortini dalla Fiorentina, Rafik Belghali dal Verona e Nathan Patterson dall’Everton. In questo campionato l’esterno si è visto in campo per 106 minuti totali, suddivisi in sei spezzoni di partite: più della metà nelle ultime due gare, quelle contro il Frosinone e il Lecce. In entrambe queste sfide, tra l’altro, ha avuto l’occasione di lasciare il segno firmando il primo con in Italia, ma allo Stirpe, dopo essere stato ben servito da Simeone, ha lisciato il pallone davanti al portiere avversario, contro il Lecce ha invece calciato con il piatto addosso a Falcone. Nel primo caso avrebbe potuto portare il Toro in vantaggio, nel secondo realizzare il 2-1 a pochi minuti dalla fine. L’augurio che si fanno i tifosi è che, se dovesse avere altre palle-gol importanti nelle prossime partite, Aboukhlal non sia altrettanto sciupone davanti alla porta.
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