Aboukhlal, ora c'è spazio: "Toro, voglio aiutarti io"

TORINO - Sono tredici, considerando anche le due di Coppa Italia, le partite che il Toro ha giocato in questo avvio di stagione. Sono quindi tredici le volte in cui Ignazio Abate ha dovuto scegliere chi schierare nella formazione titolare. E i dubbi avuti dall’allenatore non hanno quasi mai riguardato Zakaria Aboukhlal, il cui nome solamente una volta è comparso tra quelli degli undici prescelti. L’unica presenza da titolare dell’esterno è stata a Frosinone, quando sostituì l’infortunato Alessio Cacciamani. Quella non fu certo una partita da ricordare per il marocchino, che a fine primo tempo venne richiamato in panchina dopo aver rischiato l’espulsione con una durissima entrata sulla caviglia di Antonio Raimondo (l’attaccante del Frosinone, tra l’altro, ha lasciato il campo per l’infortunio e sarà costretto a uno stop di alcuni mesi). I problemi al ginocchio di Rafik Belghali e la condizione non ancora ottimale di Niccolò Fortini nelle prossime settimane potrebbero però permettere ad Aboukhlal di avere qualche altra occasione, anche da titolare.