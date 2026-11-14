Toro, altri problemi per Belghali: "Il ginocchio fa ancora male, non può allenarsi"

TORINO - «Dolori persistenti al ginocchio. Non può allenarsi». Risuona l’allarme per Rafik Belghali. Da ieri nel tardo pomeriggio il terzino è di nuovo a Torino, oggi si sottoporrà a esami ospedalieri, la speranza è che non si tratti di nulla di particolarmente... complicato. Adesso Belghali è di nuovo nelle mani del dottor Paolo Gola, il responsabile del settore medico del club granata. Belghali era con l’Algeria, in nazionale. Avrebbe dovuto prendere parte alla doppia sfida contro il Togo (oggi e martedì), valevole per le qualificazioni alla Coppa d’Africa del prossimo anno: invece, niente. E dire che Belghali era (o meglio: è) una colonna per l’Algeria. Basti ricordare il rendimento agli ultimi Mondiali oltreoceano, con Vladimir Petkovic come ct: 4 presenze da titolare in 4 incontri sino ai sedicesimi di finale, con anche un gol segnato nel match contro l’Austria. Belghali ha 24 anni, in nazionale ha già raccolto 17 presenze con 2 reti segnate e anche il nuovo commissario tecnico Brahim Hemdani lo stima in modo particolare. Aveva intenzione di farlo giocare contro il Togo, per cui la decisione delle ultime 24 ore non è stata presa a cuor leggero. Ma evidentemente non era proprio possibile insistere. Belghali lo ha anche spiegato al telefono al dottor Gola, per comunicargli anzitempo le sue condizioni, in attesa dei nuovi controlli a Torino. Cominciati ieri nel tardo pomeriggio, tra visite e primi accertamenti medici, con nuovi esami da svolgere oggi. Belghali lamenta «persistenti dolori al ginocchio che gli impediscono di allenarsi»: così recita il comunicato ufficiale diffuso dalla Federazione algerina. Il ginocchio destro continua a fare male. Da rivalutare le condizioni, il possibile gonfiore, l’infiammazione.

Un calvario iniziato a 16 anni Nel Torino è risuonato l’allarme: subito, inevitabilmente. Il fatto che il ginocchio destro continui a fargli così male è una brutta notizia che si va a collegare con quanto era già successo a Frosinone, il primo novembre. Belghali (uno dei giocatori meglio in crescita e più brillanti nel corso del mese di ottobre, protagonista di primo piano anche del miniciclo da tre vittorie di fila: un gol e 2 assist, dopo già un passaggio vincente a Firenze a settembre), Belghali, si diceva, aveva subito un brutto fallo nella partita contro la formazione ciociara. Aveva stretto i denti, ma era comunque dovuto uscire prima della fine: cambio forzato al 71’. Violenta contusione al ginocchio destro: era tornato in panchina zoppicando. Poi, nei giorni successivi, non aveva potuto allenarsi normalmente. Terapie, riposo parziale, lavoro personalizzato. E ripresa in gruppo solo un paio di giorni prima della partita contro il Lecce. Belghali ci teneva a giocare, anche per mandare un segnale al ct dell’Algeria: la convocazione era già stata decisa e inviata al Torino da giorni, ma il ragazzo voleva dimostrare di essere non solo disponibile, ma anche a posto fisicamente. Oltreché contento per la chiamata dell’Algeria, ovviamente. Il problema che (innanzi tutto da... fuori, ma non solo da fuori) fa risuonare doppiamente l’allarme si alimenta anche dei precedenti. In una ormai datata intervista rilasciata al quotidiano belga “Het Nieuwsblad”, lo stesso Belghali aveva ricostruito gli infortuni più gravi subiti in carriera, tutti alle ginocchia. A entrambe le ginocchia. «A 16 anni mi sono rotto il crociato del ginocchio destro, poi a 20 anni il menisco sempre del ginocchio destro. Quindi, a 21 anni, si sono rotto il crociato del ginocchio sinistro». Le giovanili nel Zulte Waregem e poi nel Lommel, in Belgio, con l’approdo anche in prima squadra. Quindi il nuovo grave infortunio al ginocchio sinistro, dopo che da qualche settimana era passato al Malines (rottura del legamento crociato anteriore: 32 partite perse nella stagione 2023-2024, praticamente tutta la stagione, dopo che nel campionato precedente con il Lommel era già stato fuori per 15 incontri, per la rottura del menisco). Nella stagione 2024-2025 era tornato a giocare a tempo pieno, 38 presenze tra campionato e Coppe, sempre nel Malines (fastidi saltuari al ginocchio). Poi il trasferimento a Verona: 29 presenze nella scorsa stagione e un nuovo infortunio. Due mesi persi tra fine dicembre e fine febbraio, ma stavolta per una distorsione alla caviglia. Adesso, ovviamente, la speranza è che questi «dolori persistenti» che lamenta al ginocchio destro siano solo una fastidiosa ma non grave recrudescenza dell’infiammazione, degli effetti comparsi per via di quella violenta contusione subita a Frosinone. E che quindi Belghali non necessiti di terapie particolarmente lunghe, di uno stop di diverse settimane. E tantomeno di un nuovo intervento (ipotizziamo: di “pulizia”?). Nel Torino si respira una inevitabile preoccupazione, ma senza catastrofismi. Speranze più che mai condivisibili, in attesa dell’esito degli esami specialistici. Speranze condivisibili per l’algerino, naturalmente, e per il Torino, vista l’importanza dell’esterno nell’economia del gioco di Abate.