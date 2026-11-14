Per Vlasic un nuovo ruolo in nazionale. E Abate e il Torino prendono nota

Novanta minuti con la Croazia per ritrovare lo smalto perso nelle ultime uscite, oltretutto in un ruolo tutto nuovo. Dall’ultima sosta Nikola Vlasic era rientrato nel modo giusto, ritrovando il gol, ritrovando certezze e riuscendo a dare il suo solito contributo alla squadra. Ora, dopo un periodo di appannamento - suo come del Torino - il numero 10 spera di avere dalla propria selezione la spinta necessaria. Anche perché al suo ritorno la squadra di Abate si ritroverà sul proprio cammino Napoli e Lazio , non proprio i più facili dei clienti. La sconfitta dei croati contro l’ Inghilterra non può di certo definirsi una buona notizia: un 2-1 che ha lasciato l’amaro in bocca, a sentire proprio Vlasic. «Abbiamo giocato bene e penso che nella prima metà della gara abbiamo mostrato loro un po' troppo rispetto. Abbiamo avuto occasioni per vincere nel secondo tempo, ma penso che la decisione arbitrale li abbia favoriti un po' oggi». Il riferimento del croato è al calcio di rigore concesso agli avversari e trasformato da Kane : «Non riesco a togliermi dalla testa la sensazione che non ci avrebbero mai concesso un rigore come quello. Abbiamo dimostrato che la partita a Rijeka è stata un’eccezione», in riferimento al pesante 0-7 di un mese fa.

Vlasic al Toro ha fatto tutto: ala, trequartista, mezzala e punta

Però la sfida di Nations League è da considerarsi importante perché ha potuto dare uno spunto per nulla banale proprio ad Abate. C’entra proprio la posizione che Vlasic ha avuto modo di ricoprire nel corso della partita, quella di esterno sinistro. È stato il ct Bilic ad avere l’idea e Nikola non si è tirato indietro: «L’allenatore mi ha chiesto se fossi disposto a provarci perché Perisic e Jakic non erano disponibili. È vero, è stata la mia prima volta in quella posizione lì. Se qualcuno me l'avesse suggerito cinque o sei anni fa, avrei detto che non potevo farlo. Ma ora capisco meglio l'aspetto tattico del calcio, aver giocato a lungo in Italia mi ha aiutato. Penso che sia stata una prestazione solida». Sì, l’Italia, quindi il Toro (l’unica in cui abbia mai militato nel nostro Paese), la squadra in cui nel corso degli anni Vlasic si è adattato come pochi ad ogni sistema. Ed è vero che quella spinta nel sapersi calare bene nella parte gliel’ha data il nostro campionato, perché il croato ha saputo rendersi disponibile con ogni allenatore, sempre per il bene della squadra. Certo, c’è un motivo se abbiamo potuto vedere Vlasic schierato ora da trequartista (in coppia con un compagno dietro un’unica punta o alle spalle di due attaccanti), ora da mezzala o addirittura da attaccante. Che si parli di Juric, Vanoli, Baroni, D’Aversa o Abate, tutti hanno trovato la giusta maniera per non fare a meno di lui. Non è mai accaduto che un tecnico non trovasse a Vlasic la giusta collocazione: anche nei cambi di sistema il Toro ha sempre scelto di non fare a meno del numero 10. Lui si è adattato, ha capito, ha imparato, è cresciuto. Con Juric, nella sua prima stagione, ha pure giocato da punta, con risultati non sempre soddisfacenti perché decisamente più adatto ad agire qualche metro più indietro. Con Vanoli ha iniziato da mezzala nel 3-5-2 tornando poi sulla trequarti nel 4-2-3-1 mentre l’anno successivo con Baroni è accaduto il contrario: ha iniziato sulla trequarti prima di trovare di nuovo una collocazione a centrocampo. Come poi successo quest’anno, quando ha arretrato il proprio raggio d’azione - dopo aver giocato anche accanto alla prima punta - per poi diventare un punto fermo del centrocampo. Quanto accaduto in nazionale non potrà che dare una chiave di lettura in più ad Abate, già a conoscenza dell’essere jolly del suo numero 10, un giocatore che resta imprescindibile.