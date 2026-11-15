Perri: "Grazie, Toro. Con te è tutto meraviglioso"
TORINO - Contro il Giappone, nella sconfitta che il Brasile ha rimediato in amichevole, è rimasto in panchina, però Lucas Perri sta vivendo questa convocazione con la nazionale verdeoro (a un anno e mezzo dall’ultima volta) innanzitutto come un’opportunità. La stessa che gli ha dato il Torino, la squadra che lo ha inseguito per tutta l’estate e con cui il portiere ha cominciato la sua prima avventura in Serie A: «Voglio dare il massimo col Brasile - ha spiegato Perri ai canali ufficiali della Seleçao - e dimostrare di essere pronto, di poter aiutare i miei compagni di squadra nel miglior modo possibile». Adesso Perri spera di giocare martedì nell’amichevole con Singapore: sarebbe il suo esordio nel Brasile. «Sono qui, disponibile a dare sempre il massimo, con grande orgoglio, grande fiducia e grande coraggio». Il coraggio, quello con cui è andato al di là delle critiche nel suo primo periodo granata.
"Sono molto felice"
Gli errori, costati ai granata anche punti preziosi, non lo hanno fatto vacillare, al contrario il brasiliano ha trovato nel lavoro e negli allenamenti la forza necessaria per rispondere sul campo e mettersi il periodo negativo alle spalle. Le tre settimane di sosta tra settembre e ottobre lo hanno aiutato a colmare il gap atletico con il resto della squadra specialmente perché nel corso dell’estate Perri aveva avuto un piccolo infortunio che lo aveva costretto a rallentare un po’ la preparazione. E così, col ritorno del campionato, è arrivata la prima solida risposta: prestazioni convincenti, parate importanti, fiducia ripagata - quella dell’allenatore - e convocazione in Nazionale. «Sono al Torino da tre mesi e ho già vissuto tanto di positivo. La città è meravigliosa, il club è ottimo, tutti mi hanno accolto benissimo. È un’altra esperienza e sono molto felice».
Qualcosa di nuovo
L’estremo difensore granata si è ambientato in città e a Torino sta costruendo qualcosa di nuovo: negli ultimi mesi della scorsa stagione al Leeds aveva perso la titolarità, quella che invece Abate non ha mai messo in discussione, nemmeno quando le prestazioni del portiere sembravano dover portare verso un’altra direzione. Così, dopo aver dato una chance a Mascardi sia in amichevole che nelle prime due partite di Serie A nell’attesa che Perri arrivasse sotto la Mole, l’allenatore ha consegnato al portiere brasiliano le chiavi della porta, diventata sua sin da subito, a partire dalla sfida di Coppa Italia col Monza. Per Perri è questo il terzo campionato europeo, perché prima dell’esperienza al Leeds aveva giocato in Ligue 1 con il Lione: «In ogni club in cui sono stato - così ha continuato nella sua intervista Perri -, in ogni Paese in cui ho avuto l’opportunità di giocare, ho imparato a vivere in contesti diversi: di ciò che si crede del calcio, di ciò che il club si aspetta, di ciò che i tifosi si aspettano di vedere. Sono molto felice di fare un’esperienza in un altro Paese, giocando in Italia. Questo è già il terzo anno al di fuori del Brasile in cui ho avuto l’opportunità di giocare».
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