Perri: "Grazie, Toro. Con te è tutto meraviglioso"

TORINO - Contro il Giappone, nella sconfitta che il Brasile ha rimediato in amichevole, è rimasto in panchina, però Lucas Perri sta vivendo questa convocazione con la nazionale verdeoro (a un anno e mezzo dall’ultima volta) innanzitutto come un’opportunità. La stessa che gli ha dato il Torino, la squadra che lo ha inseguito per tutta l’estate e con cui il portiere ha cominciato la sua prima avventura in Serie A: «Voglio dare il massimo col Brasile - ha spiegato Perri ai canali ufficiali della Seleçao - e dimostrare di essere pronto, di poter aiutare i miei compagni di squadra nel miglior modo possibile». Adesso Perri spera di giocare martedì nell’amichevole con Singapore: sarebbe il suo esordio nel Brasile. «Sono qui, disponibile a dare sempre il massimo, con grande orgoglio, grande fiducia e grande coraggio». Il coraggio, quello con cui è andato al di là delle critiche nel suo primo periodo granata.

"Sono molto felice" Gli errori, costati ai granata anche punti preziosi, non lo hanno fatto vacillare, al contrario il brasiliano ha trovato nel lavoro e negli allenamenti la forza necessaria per rispondere sul campo e mettersi il periodo negativo alle spalle. Le tre settimane di sosta tra settembre e ottobre lo hanno aiutato a colmare il gap atletico con il resto della squadra specialmente perché nel corso dell’estate Perri aveva avuto un piccolo infortunio che lo aveva costretto a rallentare un po’ la preparazione. E così, col ritorno del campionato, è arrivata la prima solida risposta: prestazioni convincenti, parate importanti, fiducia ripagata - quella dell’allenatore - e convocazione in Nazionale. «Sono al Torino da tre mesi e ho già vissuto tanto di positivo. La città è meravigliosa, il club è ottimo, tutti mi hanno accolto benissimo. È un’altra esperienza e sono molto felice».