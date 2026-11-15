Belghali, novità per il Torino: quando rientra e il piano B di Abate per il Napoli

Sospiro di sollievo, timori fugati, allarme rientrato. Miglior notizia non poteva arrivare nel corso della giornata di ieri per Rafik Belghali, dopo quanto era emerso nelle precedenti 24 ore. I controlli medici e gli esami ospedalieri svolti a Torino hanno infatti fatto evaporare dubbi e paure, se possiamo dire così. Nessun problema particolare al ginocchio destro, nessun danno per l’articolazione, nessuna complicanza. Certo, a oggi Belghali resta in dubbio per la trasferta di Napoli, ma effettivamente non potevano arrivare notizie migliori, dopo l’allarme che era risuonato dall’Algeria con echi inevitabili a Torino. “Persistenti dolori al ginocchio gli impediscono di allenarsi”: con queste motivazioni la Federazione algerina aveva ufficialmente comunicato che il terzino destro granata avrebbe abbandonato il ritiro con la nazionale, l’altro ieri mattina. Il ginocchio destro gli faceva troppo male, Belghali non riusciva a correre, figurarsi a calciare o ad armare un tackle. Avrebbe dovuto prendere parte alla doppia sfida contro il Togo, valevole per le qualificazioni alla Coppa d’Africa del prossimo anno: niente da fare. Il granata sarebbe stato titolare secondo i piani del commissario tecnico Brahim Hemdani, che dopo i Mondiali ha sostituito Vladimir Petkovic (nella competizione oltreoceano il terzino destro aveva raccolto 4 presenze e segnato un gol). A malincuore, insomma, l’Algeria ha dovuto rinunciare a Belghali. E più dispiaciuto ancora, ovviamente, era l’esterno, che aveva risposto con orgoglio alla nuova chiamata, adesso che col Torino era tornato a ritrovare brillantezza e continuità di impiego (in nazionale vanta 17 presenze con 2 reti; ieri sera l’Algeria ha poi battuto il Togo per 1-0). Prima di lasciare l’Algeria, Belghali aveva parlato al telefono con il dottor Paolo Gola, il responsabile del settore medico del Torino, per cominciare a illustrare almeno così le sue condizioni. Anche perché i problemi, i dolori riguardano il ginocchio destro: ovvero lo stesso ginocchio che già aveva messo in forse la presenza del terzino nell’ultima partita di campionato contro il Lecce.

Belghali punta il Napoli Belghali era riuscito a recuperare solo in extremis, dopo giorni di terapie e lavoro a parte, a seguito di una brutta contusione rimediata nell’incontro precedente a Frosinone (era dovuto uscire nel corso della ripresa, zoppicando). Dopo i primi controlli medici effettuati venerdì nel tardo pomeriggio a Torino, non appena tornato in città, ieri gli esami ospedalieri hanno definitivamente spento ogni tipo di allarme. In allenamento in Algeria Belghali era tornato a subire una contusione, una botta sempre al ginocchio destro. Il duplice trauma nella stessa parte dell’articolazione e a così breve distanza temporale lo aveva mandato definitivamente al tappeto, giovedì. E il fatto che in carriera Belghali avesse già patito la rottura di entrambi i crociati non poteva che far aumentare i timori, da... fuori, in attesa dei controlli medici. Rinfrancato, rasserenato dall’esito degli esami, Belghali ieri ha già cominciato le nuove terapie in granata. Terapie che proseguiranno anche oggi e domani. Giorni di riposo, insomma, per poi tornare a rivalutare man mano le sue condizioni (l’infiammazione, il dolore), in vista della partita di sabato. Abate spera di poter convocarlo per Napoli: per poi schierarlo titolare, contando su un recupero in extremis come già col Lecce (o quantomeno il tecnico si augura di poter portarlo in panchina).