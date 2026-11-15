Torino, si rivede Rodriguez ma in Svizzera diventa un caso
I 22 secondi contro la Slovenia gli hanno consentito di raggiungere quota 149 presenze. Ricardo Rodriguez si è così avvicinato non solo al traguardo delle 150 partite con la nazionale svizzera ma anche al primato con la selezione elvetica, quello che al momento vede in testa il compagno Xhaka (assente perché infortunato), a quota 152. Se il granata dovesse scendere in campo anche lunedì contro la Scozia di si porterebbe a -2 dal primato assoluto. Una sostituzione avvenuta quando la partita stava per concludersi: al 90’ (e con due minuti di recupero concessi) il difensore del Toro si è alzato dalla panchina, pronto ad entrare, ma ha dovuto attendere per il cambio (sbracciandosi affinché il pallone potesse finire fuori) perché in quella fase della partita le squadre, sullo 0-0, non stavano più affondando il colpo. “Era importante entrare - ha spiegato poi il giocatore ai microfoni di RSI - anche se non ho toccato il pallone, però è una presenza in più. Più vicino al record di Xhaka? Sì, ma questo non mi importa. Spero di giocare anche la prossima partita”. Nello studio della tv svizzera RSI tra i più critici per la scelta fatta dalla Nazionale c’è Valon Berhami: “Personalmente ho trovato ridicola questa scena, non dovrebbe nemmeno contare come presenza una da venti secondi. La Svizzera va portata più in alto possibile, poi se uno ne ha fatte 120 o 60 che importa, ci sono giocatori con 50 partite in Nazionale che sono stati più importanti di chi ne ha fatte 100. Così significa mettere davanti i propri interessi, cosa condivisa con l’allenatore oltretutto, a quelli della squadra. Anche la scelta di mandare lui a parlare… era ovvio che poi la domanda fosse quella. È stato fatto un pasticcio”.
"La lesione muscolare è stata curata"
La notizia in chiave granata è però il ritorno in campo di Rodriguez, non importa se solo per qualche secondo: il difensore si era fermato per un problema muscolare tra la sfida col Parma e quella col Monza, dovendo così rinunciare alla convocazione sia contro i brianzoli che contro Como, Frosinone e Lecce. Il programma di recupero stava procedendo bene, nonostante la mancata chiamata di Abate per la sfida ai giallorossi, tanto che la Svizzera aveva scelto di non rinunciare al difensore. “Adesso sto bene, avevo una piccola lesione muscolare che ho curato, mi sono allenato tanto al Toro, anche in nazionale ho fatto quattro allenamenti”, ha poi aggiunto il difensore. Al rientro al Filadelfia il difensore preparerà con i compagni la trasferta di Napoli.
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