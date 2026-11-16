Kulenovic: due gol ma ora serve di più

TORINO - Non è un titolare, non è uno degli uomini copertina del Toro, ma Sandro Kulenovic è l’attaccante granata che più di tutti è stato decisivo in questa prima parte di stagione. Il gol al Bologna ha permesso al Toro di pareggiare una partita complicata, quello all’Udinese ha regalato la prima vittoria casalinga in campionato. Neppure Adams, che è il capocannoniere di questo Toro con 4 reti, ha portato così tanti punti, considerando che solamente il gol alla Fiorentina ha fatto realmente la differenza, permettendo al Toro di vincere la partita. Poi ha segnato una rete al Parma, in una partita che era stata aperta e chiusa dalla doppietta di Simeone (3-0 il risultato finale), al Milan e al Como, in due incontri che sono terminati con altrettante sconfitte. Per quel che riguardo il Cholito, le uniche sue reti sono state quelle al Tardini. Ancora a secco invece Zapata e Pellegri.

Il mercato Nonostante ciò, la permanenza al Toro di Kulenovic fino al termine della stagione non è affatto certa perché, al di là dell’importanza che hanno avuto i suoi gol (in entrambi, va ricordato, c’è stata l’enorme complicità dei portieri avversari, Skorupski e Okoye, che con i loro errori marchiani hanno favorito le marcature), il rendimento del croato non è mai stato realmente convincente. Non lo è stato in questi mesi con Abate, non lo era stato neppure nella seconda parte della scorsa stagione, dopo essere arrivato a gennaio dalla Dinamo Zagabria, tanto che il suo unico gol era stato quello in Coppa Italia contro l’Inter (una rete ininfluente, considerato che alla fine i nerazzurri vinsero 2-1 ottenendo la qualificazione al turno successivo). In estate Petrachi era pronto ad ascoltare eventuali offerte per il centravanti: c’era stato un sondaggio da parte del Paok Salonicco, ma alla fine la trattativa con il club greco non era mai decollata. E considerando l’importanza di quei gol al Bologna e all’Udinese, probabilmente è stato un bene per Abate. Ma in questo mese e mezzo che manca alla riapertura del mercato, per non rischiare di scivolare più in basso nelle gerarchie (soprattutto se dovessero arrivare rinforzi in attacco, come spiegato nell’articolo a sinistra), Kulenovic dovrà trovare il modo di far fruttare maggiormente le sue qualità fisiche e tecniche: le opportunità non gli mancheranno, Abate continua infatti a tenerlo in considerazione, basti pensare che solamente in due occasioni il croato non ha giocato, contro la Fiorentina e contro la Roma, poi è sempre entrato nel corso dei secondi tempi. Contro il Lecce, nell’ultima partita, è stato invece schierato dall’inizio venendo preferito ad Adams. Peccato che il numero 17 non abbia sfruttato l’occasione.