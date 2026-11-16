Abate torna a pensare anche a una difesa a 4

Prima della partenza per il raduno della Nazionale sembrava che la presenza con la Svizzera di Rodriguez potesse essere in dubbio. Nessun mistero, solo una semplice considerazione legata alle condizioni fisiche del difensore, che dalla comunicazione del Torino del 21 ottobre non aveva più messo piede in campo con i granata a causa di una lesione muscolare. Il suo ritorno, pur per una manciata di secondi contro la Slovenia, è risultato una buona notizia per Abate . Alla vigilia della sfida con il Lecce l’allenatore aveva spiegato come ormai per lo svizzero il recupero fosse agli sgoccioli: più che altro una precauzione, non portarlo nemmeno in panchina contro i giallorossi.

Questa sera gli elvetici sfideranno la Scozia (sarà un derby tutto granata per Rodriguez e Cömert, dato che i due ritroveranno Adams e Patterson) e il numero 13 del Toro potrà raggiungere quota 150 presenze, soltanto due in meno dell’attuale primatista, Xhaka. Al di là dei record, potrebbe essere per il difensore del Torino l’occasione per mettere su minuti ed essere così in grado di valutare la propria tenuta, considerato che lo stesso giocatore aveva spiegato dopo il match con la Slovenia di essere guarito. «Adesso sto bene - queste le sue parole dopo la partita di venerdì -. Avevo una piccola lesione muscolare che ho curato, mi sono allenato tanto nel Toro, così come in nazionale dove ho svolto quattro allenamenti».

La versatilità di Rodriguez

La possibilità di avere di nuovo Rodriguez tra i convocati sarà utile ad Abate soprattutto perché lo svizzero può garantire il naturale passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro e viceversa, dando così modo all’allenatore del Torino di impostare le gare - a partire da quella di sabato sera del Maradona contro il Napoli - sapendo di poter cambiare sistema dall’inizio o a a gara in corso, senza cambiare i giocatori in campo. Il difensore in questo senso potrà dimostrarsi ancora una volta un jolly, come già accaduto in campionato contro l’Udinese, quando Rodriguez per la prima (e unica) volta si era ritrovato in campo da titolare, dopo lo spezzone contro la Roma. Una sfida, quella con i friulani, nella quale il difensore aveva agito proprio da terzino, consentendo così all’allenatore di poter schierare una squadra in grado di dare meno punti di riferimento, dopo settimane in cui la difesa a tre era stata quella di partenza.

Torino, difesa al completo col ritorno di Rodriguez

Un passaggio naturale e senza forzature: è questo che il Toro può permettersi con Rodriguez. Il suo arrivo, a mercato ormai chiuso (era svincolato), ha portato ad Abate un difensore di piede mancino, dopo una serie di partite in cui Cömert era stato adattato in quella posizione. Considerato il mancato impiego di Biraghi (zero minuti in campionato, giusto tre quelli collezionati in Coppa Italia contro la Carrarese in pieno recupero, ma solo per la forzata sostituzione di un compagno), la scelta di far tornare in granata lo svizzero si è resa necessaria. Il Torino ha saputo gestire l’infortunio di Rodriguez, potendo ripescare Ismajli e avendo la possibilità di impiegare Comuzzo come braccetto sinistro. Ora però avrà di nuovo la difesa al gran completo.