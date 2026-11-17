Alla fine, dopo ben tre ore trascorse nel Museo del Grande Torino , il commendator Vittore Beretta , un’istituzione del Toro e del mondo granata, nonché uno degli imprenditori italiani più noti anche all’estero nel settore alimentare, era visibilmente emozionato e commosso. Così ha preso la penna e sul libro delle presenze, delle dediche, ha scritto: «È stato bellissimo. Sarà indimenticabile». Era molto emozionato alla fine, sì, ma lo abbiamo visto commosso ed emozionato anche prima, ripetutamente, durante la visita speciale del “commendator granata” (il Re dei Salumi, lo chiamano con affetto non solo i tifosi del Toro) a Villa Claretta, sede del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata. Domenico Beccaria, il presidente del Museo, lo ha accompagnato sala per sala, mostrandogli e illustrandogli gli oltre mille cimeli che sono conservati nelle sale di questa villa secentesca a Grugliasco, hinterland di Torino. E di molti cimeli gli ha raccontato storie particolari e aneddoti, spaziando in 120 anni di storia granata, giacché al Museo di Villa Claretta sono conservati anche reperti, documenti, oggetti e fotografie di inizio secolo.

In 600 metri quadrati, con l’esposizione che si distende tra le sale del piano terra e del primo piano, i cimeli trovano vita in un caleidoscopio di spazi per forza ristretti, ma capaci di far ugualmente vibrare l’animo: dalle maglie dei campioni Anni 20 a quelle del Grande Torino, dalle valigie trovate a Superga alla Coppa Italia vinta da Mazzola e compagni nel 1943, da una ruota e da un’elica dell’aereo caduto nel 1949 sul colle ai quadri dipinti da Meroni, alle divise di Bearzot e Ferrini, al gessato dello scudetto di Pianelli e alle casacche dei campioni d’Italia del 1976. Poi, con orgoglio e gioia, il commendator Beretta si è soffermato davanti alle “sue”, di maglie: quelle del tempo migliore degli ultimi 35 anni, le maglie del Toro di Mondonico , finalista Uefa e vincitore della Coppa Italia 1993, per l’appunto sponsorizzate da Beretta. Vittore Beretta, 82 anni, è diventato tifoso granata la sera del 4 maggio 1949, ascoltando le notizie drammatiche alla radio al fianco del padre e della sorella: a 5 anni, toccato nel cuore per sempre dalla tragedia di Superga. Negli ultimi 4 anni di presidenza Pianelli, tra gli Anni 70 e 80, entrò nel cda del club granata. Poi, dal miglior Toro di Mondonico fino a oggi, fino a domani e via dicendo nel futuro, le sponsorizzazioni ripetute della prima squadra.

Grandissimo affetto per il Toro

E, senza soluzione di continuità, del vivaio granata. Grandi sponsorizzazioni, ma anche un grande, grandissimo affetto per il Toro (e generosità: basti pensare alle spese per la realizzazione delle cucine e dell’area mensa al Filadelfia, “cortesemente coperte” per amor di patria...). Un tifoso così, insomma, non poteva che commuoversi, al Museo, osservando i cimeli del Grande Torino, leggendo testi di Bearzot, rivedendo divise e documenti degli Anni 60 e 70 (o quella di Leo Junior del 1985), e poi rivivendo le cavalcate del Toro di Mondonico. Domande, domande continue a Beccaria: per farsi spiegare dal presidente del Museo dettagli, retroscena. E poi i tanti, tantissimi ricordi personali di Beretta, che sono venuti a galla man mano che il commendatore si muoveva per le sale, passando da un’epoca all’altra («quella volta che vidi giocare Bearzot a San Siro e ...», eccetera eccetera). E che brividi sottopelle quando il commendatore ha potuto osservare gli oggetti di Erbstein, o la maglia di Bruno Neri futuro partigiano caduto per la libertà, o una dedica di Meroni, o la scrittura di Novo o i diari di Lievesley, il preparatore del Grande Torino, con disegnati anche schemi per sorprendere le difese avversarie. In tre ore di visita, davvero ogni minuto ha avuto la sua pagina unica di un’unica storia di 120 anni.

Beretta: "In queste sale c’è tanto amore"

Beretta: «Qui, in queste sale, c’è tanto amore. In questo Museo c’è la storia del Toro, ci sono mille oggetti, ma ci sono soprattutto mille sentimenti. I sentimenti di un popolo intero. È oro, questo Museo. Qui c’è un pezzo di mondo, anche: perché il Grande Torino ha trascinato tutto il mondo del calcio. Questo Museo» (straordinariamente creato e gestito da tifosi volontari, dall’associazione senza fine di lucro Memoria Storica Granata) «deve essere portato al Filadelfia. Va costruito un Museo nuovo, bello, modernissimo, anche tecnologico, ancor più grande, capace di attirare sempre più tifosi e turisti. Un Museo al passo con i tempi»: su via Giordano Bruno, come da progetti, dove il Fila non è stato ancora completato, dove permane quello che pare un cantiere abbandonato a cielo aperto, dove deve venir realizzato (come da statuto della Fondazione Filadelfia) un nuovo Museo. Un Museo da mille metri quadrati di spazi espositivi.

"Fila casa naturale del Museo"

«Il Fila è la casa naturale di questo Museo per ragioni storiche e ideali, ma anche di buon senso: avrebbe molti più visitatori, sia tifosi sia turisti. Le istituzioni e il Torino devono agire e portare questo tesoro al Fila al più presto! Bisogna trovare una soluzione. In questo Museo c’è anche il futuro del Toro. Cioè la passione dei tifosi di domani». E in tal senso sarà fondamentale il prossimo passaggio in Regione: martedì, organizzato dai vertici del Piemonte (il governatore Cirio con gli assessore Bongioanni e Vignale), si terrà l’auspicato tavolo di lavoro per il reperimento dei fondi necessari per la costruzione del Museo al Fila (come da progetto della Fondazione, che ha già avuto dal Comune il primo fondamentale via libera). Al summit del 24 novembre in Regione ci saranno anche l’assessore comunale Carretta, i vertici della Fondazione Filadelfia (Asvisio, i membri del cda e Zaccarelli per i Fondatori) e le fondazioni bancarie San Paolo e Crt. Potrà rivelarsi un incontro dirimente per il futuro del Museo. Speriamo.