TORINO - Nikola Vlasic è rientrato ieri a Torino, dopo essere stato costretto a vivere da spettatore la partita di domenica della sua Croazia contro la Repubblica Ceca. Una partita in cui avrebbe probabilmente giocato se nell’allenamento di rifinitura di sabato non avesse avvertito un fastidio al bicipite femorale della coscia destra: precauzionalmente il trequartista è stato tenuto a riposo e questa mattina effettuerà degli esami strumentali che serviranno a stabilire la reale entità dell’infortunio e permetteranno di capire se e quante partite dovrà saltare con il Toro. Filtra però un cauto ottimismo riguardo alle condizioni del giocatore, che ieri è rientrato in città non particolarmente preoccupato (non si è ovviamente allenato al Filadelfia) ed è stato immediatamente visitato dallo staff medico granata.

Se gli esami confermeranno l’assenza di lesioni muscolari, Vlasic potrebbe al massimo non giocare la sfida di sabato contro il Napoli: nel caso in cui l’infortunio dovesse rivelarsi più serio, sarebbe invece costretto ad alcune settimane di stop . La speranza di Ignazio Abate è che alla fine la vicenda si concluda più o meno come quella di Rafik Belghali : anche il terzino si era dovuto fermare mentre era in ritiro con la propria nazionale, aveva accusato un problema al ginocchio ed era rientrato in anticipo a Torino. Gli esami avevano però escluso lesioni ai legamenti e al menisco, ma avevano evidenziato solo una contusione: una botta molto dolorosa, anche perché ricevuta nello stesso punto in cui ne aveva subita un’altra nella trasferta di Frosinone, ma che al massimo costringerà Belghali al forfait al Maradona.

Certo il problema accusato da Vlasic è di tutt’altro tenore, ma la speranza in casa Toro è che anche in questo caso alla fine possano tutti tirare un grande sospiro di sollievo. Anche perché, nonostante un inizio di stagione altalenante in cui sono state più le prestazioni negative che quelle positive, il croato è un giocatore fondamentale per la squadra granata, uno di quelli che Abate vorrebbe sempre avere a disposizione perché ha le qualità per cambiare il corso di una partita, sa saltare l’uomo, mettere i compagni nelle condizioni di segnare e sa anche far gol. Nello scorso campionato aveva realizzato 8 reti e servito 3 assist, ma soprattutto aveva sempre avuto un rendimento positivo dando una grande mano alla squadra anche nei momenti più complicati. In questa Serie A ha invece segnato solamente un gol, quello al Monza, risultato comunque decisivo considerato che la partita è finita 3-2. Anche dopo le prime undici giornate dello scorso anno il croato era ancora a secco: si era sbloccato a partire dalla gara contro il Como, alla dodicesima giornata (partita che, tra l’altro, ha rappresentato uno dei punti più bassi della gestione Baroni: la squadra di Fabregas vinse 5-1 al Grande Torino).

Abate spera

Abate, oltre ad augurarsi che non sia costretto a uno stop lungo, spera che Vlasic possa ripetere il percorso dello scorso campionato ed essere sempre più protagonista in campo. Vorrebbe che il suo numero 10 tornasse quel trascinatore che ha evitato che la scorsa stagione diventasse molto più complicata di quanto sia stata. Il tecnico sarebbe felice di poter schierare il croato anche sabato sera a Napoli, in una partita che si preannuncia molto complicata, sia per il valore degli avversari, sia per la voglia di riscatto che ha la squadra di Massimiliano Allegri, che non sta certo disputando il campionato che alla vigilia ci si sarebbe aspettati. Se ne saprà di più dopo gli esami di questa mattina, quando si capirà esattamente qual è il problema che ha obbligato il trequartista a fermarsi alla vigilia di Croazia-Repubblica Ceca e che, inevitabilmente, ha un po’ spaventato Abate, ma anche i tifosi granata.