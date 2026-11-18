Che dalle parti di Palazzo Civico ci sia una certa fretta nell’arrivare a una conclusione della vicenda stadio, lo si era capito anche dagli ultimatum lanciati a ottobre dal Sindaco Stefano Lo Russo a Urbano Cairo, quando il progetto non era ancora stato presentato, nonostante ad aprile il Torino avesse formalizzato una «manifestazione di interesse preliminare finalizzata a una successiva presentazione di una proposta di partenariato pubblico/privato mediante finanza di progetto». E ora che, finalmente, negli uffici comunali è arrivata una proposta di fattibilità delle alternative progettuali per la futura riqualificazione, valorizzazione e gestione dell’impianto (la proposta, lo ricordiamo, è stata presentata lunedì della scorsa settimana), l’obiettivo di arrivare al più presto al traguardo della vicenda è rimasto. «Per quanto riguarda lo stadio Olimpico Grande Torino cercheremo di accorciare il più possibile i tempi», ha affermato Lo Russo intervenendo ai microfoni di Tuttocittà suTORadio.

Le parole di Lo Russo Certo ci sono dei tempi tecnici che andranno rispettati. Il Toro, lo ricordiamo, ha presentato una serie di soluzioni progettuali differenti per il restyling dello stadio: le varie opzioni prevedono una gestione dell’impianto di durata diversa (si va da un minimo di 50 anni a un massimo di 99) oltre che costi differenti. Gli uffici tecnici e amministrativi del Comune sono al lavoro per valutarle e nei primi mesi del 2027 (tra gennaio e febbraio) è attesa una risposta, ma i tempi potrebbero anche ridursi e la delibera di pubblico interesse da parte della Giunta potrebbe addirittura arrivare entro la fine dell’anno, anche perché i progetti realizzati e presentati dal Torino insieme al Politecnico appaiono ben strutturati, solidi anche per quel che riguarda gli aspetti finanziari (ma dovrà poi superare anche l’esame della Corte dei Conti). «La procedura che ha scelto il Torino prevede una serie di fasi. La prima è stata la presentazione del progetto, che riguarda sia lo stadio sia l’impianto del Robaldo. In queste settimane gli uffici comunali hanno il compito di vagliare la proposta che è arrivata e sicuramente lo faranno con celerità e competenza», ha aggiunto sempre il sindaco, ponendo nuovamente l’accento sul fattore tempo. Ma per vedere cominciare i lavori al Grande Torino, non basterà questa prima valutazione. «Una volta che la proposta avrà superato il vaglio degli uffici preposti, la Giunta comunale adotterà una delibera di pubblico interesse del progetto», ha aggiunto nel suo intervento radiofonico il sindaco Lo Russo.