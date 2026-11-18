Lo Russo: "Per lo stadio del Toro vogliamo fare in fretta"
Iniziato l’iter da cui dipenderà il futuro del Grande Torino: l’augurio del sindaco è che la vicenda possa arrivare al più presto alla conclusione
Che dalle parti di Palazzo Civico ci sia una certa fretta nell’arrivare a una conclusione della vicenda stadio, lo si era capito anche dagli ultimatum lanciati a ottobre dal Sindaco Stefano Lo Russo a Urbano Cairo, quando il progetto non era ancora stato presentato, nonostante ad aprile il Torino avesse formalizzato una «manifestazione di interesse preliminare finalizzata a una successiva presentazione di una proposta di partenariato pubblico/privato mediante finanza di progetto». E ora che, finalmente, negli uffici comunali è arrivata una proposta di fattibilità delle alternative progettuali per la futura riqualificazione, valorizzazione e gestione dell’impianto (la proposta, lo ricordiamo, è stata presentata lunedì della scorsa settimana), l’obiettivo di arrivare al più presto al traguardo della vicenda è rimasto. «Per quanto riguarda lo stadio Olimpico Grande Torino cercheremo di accorciare il più possibile i tempi», ha affermato Lo Russo intervenendo ai microfoni di Tuttocittà suTORadio.
Le parole di Lo Russo
Certo ci sono dei tempi tecnici che andranno rispettati. Il Toro, lo ricordiamo, ha presentato una serie di soluzioni progettuali differenti per il restyling dello stadio: le varie opzioni prevedono una gestione dell’impianto di durata diversa (si va da un minimo di 50 anni a un massimo di 99) oltre che costi differenti. Gli uffici tecnici e amministrativi del Comune sono al lavoro per valutarle e nei primi mesi del 2027 (tra gennaio e febbraio) è attesa una risposta, ma i tempi potrebbero anche ridursi e la delibera di pubblico interesse da parte della Giunta potrebbe addirittura arrivare entro la fine dell’anno, anche perché i progetti realizzati e presentati dal Torino insieme al Politecnico appaiono ben strutturati, solidi anche per quel che riguarda gli aspetti finanziari (ma dovrà poi superare anche l’esame della Corte dei Conti). «La procedura che ha scelto il Torino prevede una serie di fasi. La prima è stata la presentazione del progetto, che riguarda sia lo stadio sia l’impianto del Robaldo. In queste settimane gli uffici comunali hanno il compito di vagliare la proposta che è arrivata e sicuramente lo faranno con celerità e competenza», ha aggiunto sempre il sindaco, ponendo nuovamente l’accento sul fattore tempo. Ma per vedere cominciare i lavori al Grande Torino, non basterà questa prima valutazione. «Una volta che la proposta avrà superato il vaglio degli uffici preposti, la Giunta comunale adotterà una delibera di pubblico interesse del progetto», ha aggiunto nel suo intervento radiofonico il sindaco Lo Russo.
Quando finirà il nuovo stadio?
Quando questo iter terminerà, verrà scelto il progetto definitivo a cui, eventualmente, dovranno essere apportate delle modifiche in base alle indicazioni comunali. «Successivamente verrà avviata la Conferenza dei Servizi e poi la procedura a evidenza pubblica», in pratica dovrà essere indetto un bando a livello europeo. Per vedere il “nuovo” Olimpico Grande Torino bisognerà quindi attendere ancora diversi mesi, ma il sindaco non ha nascosto una certa soddisfazione per i progressi della vicenda. Lo Russo si era prima adoperato con l’Agenzia delle Entrate per l’estinzione delle ipoteche che gravavano sull’impianto (da luglio del 2025 non sono più presenti) e ora vede la possibilità che si compia quello che era uno dei suoi progetti. «Uno dei nostri obiettivi era quello di realizzare la “cittadella granata”, come l’avevamo chiamata nel programma elettorale del 2021. Un pezzo importante della cittadella è il Robaldo, che sta già venendo utilizzato, un altro è il Filadelfia, che con la questione del Museo acquisirà un’altra prospettiva. Il tassello più importante però è lo stadio: il calcio del futuro penso sarà un calcio in cui gli impianti saranno collegati molto più direttamente alle società che lì giocano. Da tempo lo stiamo vedendo in tutta Europa, ma abbiamo iniziato a vederlo anche in Italia: gli stadi oggi sono dei luoghi che vivono tutta la settimana», ha concluso Lo Russo.
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