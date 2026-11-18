Sbarcato a Torino dopo un lungo inseguimento nelle ultimissime ore di mercato, e dopo una stagione con più bassi che alti in Premier League , Lucas Perri è arrivato in Italia circondato da diffidenza, e la Serie A sembrava davvero una salita con pendenze troppo severe da scalare. Ma dopo i primi tornanti piuttosto faticosi contro Monza e Fiorentina, il portiere granata ha trovato il rapporto giusto e la sua ascesa è proseguita a ritmi spediti, sino a condurlo alla nazionale verdeoro, con cui aveva collezionato solo alcune convocazioni anni prima senza mai mettere piede in campo. Invece a suon di parate e prestazioni sempre più convincenti, in granata e nei primi allenamenti con la Seleçao, l’estremo difensore ha convinto Ancelotti ad affidargli il compito di difendere la porta del Brasile nell’amichevole di ieri con Singapore. Una sfida non troppo complicata per i verdeoro, che hanno riscattato la precedente sconfitta con il Giappone con un 7-0 che porta le firme di Vinicius, autore di una tripletta, Endrick, Estevao e Rayan, cui va ad aggiungersi un’autorete per completare la goleada.

Perri è rimasto in campo 90 minuti, mettendo a referto una parata tutt’altro che impegnativa a 10 minuti dalla fine per arginare una ripartenza degli asiatici. Il numero 20 granata rientrerà comunque al Filadelfia con la soddisfazione di aver coronato il sogno di ogni giocatore di calcio e di aver sfruttato nel migliore dei modi la possibilità che Ancelotti gli ha concesso, mantenendo imbattuta la porta nel giorno del suo esordio in nazionale. Un momento che Perri aspettava da tempo, ma che probabilmente ad agosto non si sarebbe aspettato potesse arrivare tanto presto. Merito suo, per l’impegno con cui ha affrontato questi primi mesi al Toro, ma anche di Abate (che lo ha difeso persino nei momenti più complicati della sua avventura italiana) e di Petrachi , che lo ha fortemente voluto anche quando la trattativa sembrava potesse sfumare. Per questo il portiere brasiliano non ha esitato a sottolineare al cospetto della stampa del suo Paese la bontà della scelta fatta in estate quando ha accettato di diventare un giocatore del Toro.

Perri riporta la Seleção 36 anni dopo Müller

Il Brasile è la nazione che ha dato più giocatori al club granata nei suoi 120 anni di storia: sono 31 che hanno fatto parte delle rose del Toro. A Perri però spetta l’onore di riportare una maglia verdeoro nello spogliatoio granata 36 anni dopo Luis Muller. L’attaccante vestì la maglia del Brasile ai mondiali di Italia ’90 nelle quattro gare giocate in quel torneo, non a caso tutte al delle Alpi, realizzando i gol decisivi nei match con Scozia e Costa Rica. Dopo di lui ci furono altri calciatori brasiliani protagonisti in nazionale, ma mai mentre erano al Toro: prima di arrivarci, per esempio, Walter Casagrande e André Cruz, appena dopo aver salutato Bremer, convocato in verdeoro alla prima opportunità, nel settembre 2022, da quando era passato alla Juve.

Futuro, riscatto a 16 milioni e sfida al Napoli

Forte di questo ulteriore piccolo primato, ora Perri è chiamato a continuare la propria scalata tornando ad indossare la maglia granata, per provare a convincere la società granata a valutare un riscatto che per quanto oneroso sia (serviranno 16 milioni). A partire da Napoli, dove si troverà ad affrontare attaccanti reduci da buone partite in queste settimane di gare internazionali, e dove cercherà di mantenere imbattuta la propria porta: impresa immediatamente riuscita all’esordio in nazionale, ma che in granata gli è riuscita in una sola occasione, a Parma.