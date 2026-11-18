"Sarà una partita difficile, col Napoli non è mai facile. I nazionali stanno tornando, vogliamo andare là e vincere la partita". Così ai microfoni di Sky Sport Cesare Casadei sul prossimo impegno del Torino contro il Napoli alla ripresa del campionato. Nonostante la difficoltà della gara, il centrocampista granata non si nasconde: "Sappiamo che non sarà facile ma siamo consapevoli delle nostre qualità".

"Faccio ciò che chiede il mister"

Reduce da sei gol nello scorso campionato, questa stagione per Casadei è cominciata in salita a causa del problema muscolare che lo ha tenuto lontano dai campi per più di un mese. Titolare con la Carrarese in Coppa Italia e nella prima di campionato contro il Milan, da quando è tornato dall'infortunio ha collezionato solo due presenze da subentrato. Ora è vuole riconquistare un posto da titolare: "Penso giorno per giorno. C'è stato un periodo in cui non ho giocato tanto ma sono sempre stato disponibile per le richieste del mister e di fare ciò che chiedesse lui". Chiusura sul futuro: "Voglio il meglio per me e per la squadra".