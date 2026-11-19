Ilkhan-Torino, trattative anti-fuga con beffa
TORINO - La crescita di Emirhan Ilkhan è sotto gli occhi di tutti. E più di una volta il regista turco ha raccolto elogi, quando ha giocato, oppure ha fatto incetta di rimpianti, quando non è stato schierato. Oppure quando è stato schierato troppo tardi. Come nell’ultima giornata di campionato, per esempio. Nella partita contro il Lecce, particolarmente povera di trame di gioco e di occasioni, prima dell’ingresso del turco e di Cesare Casadei. Insieme, i due hanno letteralmente dato una scossa alla squadra, aumentato la velocità delle geometrie e disegnato palle-gol, improvvisamente diventate numerose. Ma soltanto negli ultimi 8 minuti il regista ha avuto la possibilità di entrare in campo.
La crescita del turco
Ilkhan, peraltro, non ha dato il la al gioco soltanto contro il Lecce. Anche contro la Roma, a Bologna e contro l’Udinese il giovane play si è fatto notare e ha garantito un impulso di velocità e fantasia, quando Ignazio Abate lo ha fatto entrare nel corso della ripresa. Mai impiegato da titolare in questo campionato, Ilkhan (7 ingressi dalla panchina). Certo, la presenza da titolare di Rolando Mandragora non si discute per qualità, personalità, efficacia ed esperienza. Il dubbio su un impiego maggiore di Ilkhan poteva nascere nelle ultime 3 giornate con l’ex regista della Fiorentina infortunato. Oppure da mezzala o da regista aggiunto al fianco di Mandragora, in precedenza, quando Daniel Bragança appariva in difficoltà (o in luogo di Gvidas Gineitis: utile tatticamente, ma più grigio e prevedibile in costruzione). Però va detto che il turco fa fatica a convincere gli allenatori, evidentemente. Torniamo per esempio alla scorsa stagione. Con Marco Baroni, solo 3 presenze in campionato da agosto a dicembre (69 minuti in tutto!), prima che il tecnico comprendesse la sua utilità in mezzo al campo e cominciasse a schierarlo senza soluzione di continuità per 10 partite (con l’aggiunta anche di 2 presenze in Coppa Italia, con tanto di gol della qualificazione segnato a Roma contro la Roma). Poi, a seguire, la fiducia di Roberto D’Aversa: 7 presenze, 5 da titolare. Certo, stiamo parlando di un ragazzo che ha solo 22 anni, che deve ancora crescere e anche parecchio per stagliarsi meglio nel rendimento, ma quanto a grinta nei tackle e nei recuperi e a gestione del pallone e del fraseggio le doti ci sono, e appaiono spesso. Così come sono chiaramente brillate l’altro ieri, in nazionale, con l’Under 21: al 14° impegno con la giovane Turchia, contro la Repubblica Ceca, il centrocampista granata ha disputato una partita ottima per rendimento e incidenza, con anche un gol segnato su punizione.
Scadenza giugno
Adesso è tornato a Torino, pronto a ricominciare a sudare al Fila, sempre con professionalità, senza mai un accenno di sfiducia, una sbavatura polemica. Intanto già da qualche tempo il club ha dato avvio alle trattative con i suoi agenti per cercare di rinnovare il suo contratto possibilmente in questo finale di anno, per evitare beffe a gioco lungo. Ilkhan è in scadenza a giugno: stando così le cose, in estate partirebbe a parametro zero. Se Petrachi non riuscirà a ottenere il rinnovo entro fine anno, probabilmente metterà sul mercato Ilkhan, a gennaio, per provare a recuperare qualcosa a livello economico. Oppure valuterà un prestito, a quel punto con un prolungamento obbligatorio, come da normativa, nel caso cercato anche dal ragazzo turco, per interesse. «Valuteremo se a gennaio ci sarà la possibilità di mandare a giocare qualcuno che ha trovato poco spazio», ha appena detto il ds. Vediamo intanto come proseguiranno le trattative per un “normale” rinnovo, adesso.
Sblocca la news esclusiva
Mensile
Abbonamento Plus+€ 5,90al meseAbbonati ora
- Sito illimitato
- Rinnovo automatico
Annuale
Abbonamento Plus+€ 49,90all'annoAbbonati ora
- Sito illimitato
- Rinnovo automatico
Sei già abbonato?
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS