TORINO - La crescita di Emirhan Ilkhan è sotto gli occhi di tutti. E più di una volta il regista turco ha raccolto elogi, quando ha giocato, oppure ha fatto incetta di rimpianti, quando non è stato schierato. Oppure quando è stato schierato troppo tardi. Come nell’ultima giornata di campionato, per esempio. Nella partita contro il Lecce, particolarmente povera di trame di gioco e di occasioni, prima dell’ingresso del turco e di Cesare Casadei. Insieme, i due hanno letteralmente dato una scossa alla squadra, aumentato la velocità delle geometrie e disegnato palle-gol, improvvisamente diventate numerose. Ma soltanto negli ultimi 8 minuti il regista ha avuto la possibilità di entrare in campo.

La crescita del turco Ilkhan, peraltro, non ha dato il la al gioco soltanto contro il Lecce. Anche contro la Roma, a Bologna e contro l’Udinese il giovane play si è fatto notare e ha garantito un impulso di velocità e fantasia, quando Ignazio Abate lo ha fatto entrare nel corso della ripresa. Mai impiegato da titolare in questo campionato, Ilkhan (7 ingressi dalla panchina). Certo, la presenza da titolare di Rolando Mandragora non si discute per qualità, personalità, efficacia ed esperienza. Il dubbio su un impiego maggiore di Ilkhan poteva nascere nelle ultime 3 giornate con l’ex regista della Fiorentina infortunato. Oppure da mezzala o da regista aggiunto al fianco di Mandragora, in precedenza, quando Daniel Bragança appariva in difficoltà (o in luogo di Gvidas Gineitis: utile tatticamente, ma più grigio e prevedibile in costruzione). Però va detto che il turco fa fatica a convincere gli allenatori, evidentemente. Torniamo per esempio alla scorsa stagione. Con Marco Baroni, solo 3 presenze in campionato da agosto a dicembre (69 minuti in tutto!), prima che il tecnico comprendesse la sua utilità in mezzo al campo e cominciasse a schierarlo senza soluzione di continuità per 10 partite (con l’aggiunta anche di 2 presenze in Coppa Italia, con tanto di gol della qualificazione segnato a Roma contro la Roma). Poi, a seguire, la fiducia di Roberto D’Aversa: 7 presenze, 5 da titolare. Certo, stiamo parlando di un ragazzo che ha solo 22 anni, che deve ancora crescere e anche parecchio per stagliarsi meglio nel rendimento, ma quanto a grinta nei tackle e nei recuperi e a gestione del pallone e del fraseggio le doti ci sono, e appaiono spesso. Così come sono chiaramente brillate l’altro ieri, in nazionale, con l’Under 21: al 14° impegno con la giovane Turchia, contro la Repubblica Ceca, il centrocampista granata ha disputato una partita ottima per rendimento e incidenza, con anche un gol segnato su punizione.