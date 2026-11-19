TORINO - Il succo? Venghino, signore e signori, venghino tutti, ora che anche il Torino avrà il suo stadio ! Prego, prego... Si passa di qua, basta comprare il biglietto... Business Toro+Stadio, finalmente: l’Operazione con l’iniziale maiuscola, per Cairo , è questa. E difatti ai più quello di ieri è parso anche come uno spot, man mano diffuso non solo in Italia, ma pure ben oltre i confini nazionali. Uno spot girato in presa diretta, senza prove o provini di sorta, destinato ad avere echi in Europa e più ancora negli Stati Uniti, se possibile. È bastata una domanda, una semplice domanda (anzi: due o tre, in sequenza...) per innescare al meglio il presidente del Torino, oltretutto a casa sua: nel cuore di Milano, presso la Sala Buzzati, nel palazzo che ospita il Corriere della Sera. Ragion d’essere: l’ottava edizione degli “Sport Industry Talk” , iniziativa e dibattiti promossi dalla Rcs Academy Business School. Riflettori accesi sui grandi eventi sportivi varati sotto l’egida del gruppo editoriale di proprietà del presidente del Torino. Presenti anche grandi personaggi dello sport, della politica, della finanza, della pubblicità. Un palcoscenico acconcio, con ampie parti di un gotha nazionale non soltanto imprenditoriale. E con media variegati.

"Tanti fondi stranieri vengono in Italia perché il nostro calcio ha potenziale"

Fari accesi a ripetizione su Cairo, non solo in quanto, diciamo così, gran cerimoniere. Dichiarazioni allargate, per il patron granata, su mille e un argomento di politica sportiva. E lì in mezzo, provocato da una domanda ad hoc, le nuove parole sul Torino. Sulla volontà di vendere il club. Sul desiderio di trovare un acquirente all’altezza, eventualmente anche oltreoceano. Non si dimentichi, il tal senso, il mandato assegnato a suo tempo a Bank of America, secondo colosso bancario negli Usa, affinché l’istituto statunitense proponesse (e proponga ancora) l’Operazione Torino a fondi e grandi investitori. Così, dunque, Cairo ha risposto d’acchito a chi gli ha chiesto novità sulla progettata cessione del club granata: «L’ho già detto due anni fa. Sono disponibile a vendere il Torino, ma al momento non ci sono offerte. Però spero che prima o poi arrivino, anche per dare opportunità ad altri imprenditori». E ancora, parlando in generale, ma col Torino sempre immanente: «Il calcio italiano ha un potenziale notevolissimo. Non a caso tanti fondi vengono in Italia perché il nostro calcio è un settore che ha ancora livelli di ingresso molto bassi per chi vuole comprare una squadra. Però il calcio italiano ha anche una qualità e un potenziale notevolissimi».