Casadei replica ad Abate: "Ho sempre fatto cosa chiede. Ecco cosa mi aspetto dal futuro"
Lo avevamo lasciato prima della pausa, seppur in campo per pochi minuti contro il Lecce, dare al centrocampo la giusta scossa, quella che Abate desiderava e quella che tutti si aspettavano da lui. Certo, Casadei ha dimostrato nell’ultima stagione di poter andare ben oltre la semplice scossa, di poter essere decisivo con i gol, di poter far valere il proprio fisico quando necessario, senza rinunciare alla qualità. A proposito di reti: una delle sei messe a segno nello scorso campionato di Serie A (un centro lo aveva trovato anche in Coppa Italia) il centrocampista l’aveva realizzata proprio in casa del Napoli, anche se non era bastata per tornare a Torino con in tasca dei punti.
Casadei punta il Napoli: "Sarà una partita difficile"
Al Maradona i granata torneranno sabato, nella prima sfida dopo la sosta: «Sarà una partita difficile - ha spiegato a Sky Sport Casadei -, col Napoli non è mai facile perché è una grande squadra. Adesso sono rientrati i nazionali, ci stiamo allenando bene, noi vogliamo andare là e vincere la partita, stiamo lavorando per questo. Sappiamo che non sarà facile, ma siamo consapevoli anche delle nostre qualità». Un avvio di stagione che è stato complesso per il giocatore. Per tutta l’estate ha lavorato da trequartista nel 3-4-2-1 di Abate, poi un infortunio lo ha frenato dopo il debutto col Milan. Al suo ritorno ha trovato una squadra profondamente cambiata non solo a livello tattico (centrocampo a tre e due punte), ma anche negli uomini, dato che nel frattempo il mercato ha portato altri due centrocampisti, Mandragora e Bragança, che di settimana in settimana si sono presi la titolarità.
"Tutti ci danno dentro e pedalano"
«Nel corso degli anni ho fatto tutti i ruoli a centrocampo - ha proseguito Casadei -: mediano nel centrocampo a due, mezzala in quello a tre, anche trequartista all’inizio di questa stagione. Il centrocampo a tre è quello che forse mi si addice di più per le mie caratteristiche, quindi fare la mezzala, però bisogna anche sapersi adattare alle richieste dell’allenatore. Certo se potessi decidere io quella sarebbe la mia posizione». Dall’infortunio Casadei era tornato dopo la precedente sosta, ritrovando la convocazione per la sfida all’Udinese: dal rientro non è mai stato titolare, però, dato che finora Abate gli ha concesso soltanto un paio di spezzoni (poco più di un quarto d’ora col Parma prima dei minuti contro il Lecce, per il resto quattro panchine). Non solo, perché l’allenatore di vigilia in vigilia gli ha pure mandato dei messaggi ben precisi, chiedendo al giocatore di sgomitare per trovare il posto, di ragionare più da adulto e meno da ragazzino: «Tutti ci danno dentro, tutti pedalano, poi c’è differenza tra dare il cento per cento e metterci quel sentimento…», erano state le parole di Abate.
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