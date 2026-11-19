Lo avevamo lasciato prima della pausa, seppur in campo per pochi minuti contro il Lecce, dare al centrocampo la giusta scossa, quella che Abate desiderava e quella che tutti si aspettavano da lui. Certo, Casadei ha dimostrato nell’ultima stagione di poter andare ben oltre la semplice scossa, di poter essere decisivo con i gol, di poter far valere il proprio fisico quando necessario, senza rinunciare alla qualità. A proposito di reti: una delle sei messe a segno nello scorso campionato di Serie A (un centro lo aveva trovato anche in Coppa Italia) il centrocampista l’aveva realizzata proprio in casa del Napoli, anche se non era bastata per tornare a Torino con in tasca dei punti.

Casadei punta il Napoli: "Sarà una partita difficile"

Al Maradona i granata torneranno sabato, nella prima sfida dopo la sosta: «Sarà una partita difficile - ha spiegato a Sky Sport Casadei -, col Napoli non è mai facile perché è una grande squadra. Adesso sono rientrati i nazionali, ci stiamo allenando bene, noi vogliamo andare là e vincere la partita, stiamo lavorando per questo. Sappiamo che non sarà facile, ma siamo consapevoli anche delle nostre qualità». Un avvio di stagione che è stato complesso per il giocatore. Per tutta l’estate ha lavorato da trequartista nel 3-4-2-1 di Abate, poi un infortunio lo ha frenato dopo il debutto col Milan. Al suo ritorno ha trovato una squadra profondamente cambiata non solo a livello tattico (centrocampo a tre e due punte), ma anche negli uomini, dato che nel frattempo il mercato ha portato altri due centrocampisti, Mandragora e Bragança, che di settimana in settimana si sono presi la titolarità.