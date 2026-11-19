TORINO - Il Torino si prepara alla difficile trasferta del Maradona contro il Napoli e Ignazio Abate, nella conferenza stampa della vigilia, ha fatto il punto sulle condizioni della squadra e sulle insidie della sfida contro gli azzurri. La sosta per le Nazionali è stata utile per recuperare energie e lavorare sui meccanismi di gioco: "Abbiamo recuperato acciaccati e messo benzina nelle gambe. Avevamo tanti nazionali, li abbiamo gestiti. Avremo settimane piene per mettere benzina anche a loro".

Di fronte ci sarà il Napoli di Massimiliano Allegri, allenatore al quale Abate è particolarmente legato: "Ho un rapporto speciale, ci lega uno scudetto: io ero giovane, mi fece migliorare nel nuovo ruolo. Mi porto dietro tanti insegnamenti, è un tecnico di alto livello e fortissimo nelle letture delle gare". Il tecnico granata è consapevole delle difficoltà che attendono i suoi: "Per noi sarà difficile, il Napoli non ha i punti che meriterebbe. Sarà uno stadio infuocato, serve personalità". E sul rapporto con Allegri aggiunge: "Lo incontro spesso, a Milano abitiamo nello stesso palazzo. E capita che scambiamo quattro chiacchiere". Napoli rappresenta inoltre una tappa importante del suo passato: "È stata la mia prima esperienza da professionista, ero minorenne. Ho bei ricordi di Napoli, ma speriamo di toglierci una bella soddisfazione". Sul confronto con il Napoli, l'allenatore vuole vedere una squadra capace di affrontare la pressione senza rinunciare alle proprie idee: "Pensiamo al Napoli che ha voglia di rivalsa, ma noi abbiamo bisogno di una gara equilibrata ma spavalda. Voglio un passo in avanti nella personalità e nella convinzione di poter fare punti". E sulla possibilità di ottenere un risultato importante contro il suo ex allenatore: "Non ci penso a dare un dispiacere a un mio ex allenatore. Mi auguro che i miei ragazzi riescano a togliersi una soddisfazione prendendo punti in uno stadio infuocato e perché ci darebbe ancora più convinzione, anche se mi baso sulla quotidianità e vedo le loro qualità ogni giorno".

I singoli, le scelte, la crescita Toro

Sul piano tecnico, Abate insiste sulla necessità di una crescita collettiva, soprattutto nella continuità e nell'efficacia delle due fasi di gioco. "Non è un giocatore a cambiare la fase offensiva, è questione di squadra. Anche in fase difensiva gli attaccanti sono i primi difensori, noi possiamo fare di più. Ci abbiamo lavorato tanto, speriamo di vedere i frutti", sottolinea l'allenatore a proposito del contributo di Mandragora. Per quanto riguarda le condizioni dei singoli, resta da valutare la disponibilità di Belghali e Vlasic: "Li abbiamo gestiti, vedremo domani". Segnali incoraggianti arrivano invece da Pellegri: "Ha trovato finalmente continuità, è a disposizione e sono contento perché conoscete il suo passato e ha sofferto molto. Mi auguro possa togliersi soddisfazioni e che la ruota giri a suo favore". Situazione diversa per Fortini, che "è recuperato, ma indietro di condizione e sta spingendo tanto". Abate si sofferma anche sulle possibili soluzioni tattiche, a partire dall'impiego di Casadei: "Giochiamo a tre, le mezze sono incluse: se giocherà, lo farà nel suo ruolo naturale". Anche Gineitis può rappresentare una risorsa preziosa: "Bisogna capire come immaginiamo la partita, possiamo adattare le qualità dall'inizio o a gara in corso. Sono opzioni importanti".

Il tecnico granata è tornato anche sulle ultime prestazioni del Torino, sottolineando la necessità di ritrovare continuità dopo le difficoltà emerse contro Frosinone, Lecce e Como. "Venivamo da tre vittorie ed eravamo sulle ali dell'entusiasmo. A Frosinone abbiamo fatto un gran primo tempo, poi siamo calati ed è successo anche con il Lecce. Siamo consapevoli del percorso e di dover migliorare, ma anche che non siamo gli stessi di due mesi fa". Abate chiede pazienza, lavoro e soprattutto carattere: "In un percorso di crescita non c'è una linea sempre retta, è nei momenti di difficoltà che devi tenere la barra dritta. La squadra me lo sta dimostrando, sono tranquillo perché lavorano tutti i giorni". Nessun alibi, dunque, né per gli impegni ravvicinati né per le assenze dovute alle Nazionali: "Bisogna adattarsi senza trovare alibi"