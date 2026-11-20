TORINO - Solamente dopo l’allenamento di oggi, l’ultima prima della partenza per Napoli, si sarà Ignazio Abate domani avrà a disposizione Nikola Vlasic e Rafik Belghali. I due calciatori, negli scorsi giorni, erano entrambi rientrati con degli acciacchi dai ritiri delle rispettive nazionali: il trequartista aveva accusato un fastidio muscolare la bicipite femorale della coscia destra, ma gli esami hanno escluso lesioni, il terzino era invece rientrato con il ginocchio dolorante, ma anche in questo caso gli accertamenti strumentali avevano scongiurati gravi problemi all’articolazione (si trattativa solamente di una forte contusione). Martedì Vlasic e Belghali hanno iniziato ad allenarsi sul campo, pur svolgendo un programma di lavoro differenziato. «In questi giorni li abbiamo gestiti, aspettiamo l’ultimo allenamento, poi farò le mie scelte per quel che riguarda la convocazione e la formazione», ha spiegato Abate.

Le parole di Abate Dell’importanza che ha Vlasic per il Toro abbiamo scritto più volte: anche se in questa prima parte di stagione ha avuto un rendimento altalenante, il croato può essere considerato un titolarissimo. D’altronde, come ha dimostrato anche nelle scorse stagioni, è un giocatore in grado di fare la differenza e di trascinare i compagni. La speranza di Abate è quella di poterlo utilizzare al Maradona almeno per uno spezzone di partita. Una speranza che l’allenatore ha anche per Belghali. L’algerino ha impiegato poco tempo a prendersi la maglia da titolare sulla fascia destra: all’esordio, contro la Fiorentina, aveva fornito l’assist ad Adams per il 2-1, poi ha continuato a fare bene e ha arricchito il proprio bottino con un gol al Monza e due assist contro il Parma. La sua presenza in campo a Napoli dipenderà dal ginocchio: se non dovesse più fargli male, potrebbe scendere in campo contro la squadra di Allegri. Anche perché sulle fasce Abate ha sì nuovamente a disposizione Fortini, ma solo part time. «Dal punto di vista fisico Niccolò è recuperato, ma è ancora indietro dal punto di vista della condizione. In allenamento sta comunque spingendo molto, sta facendo un lavoro supplementare», ha spiegato sempre l’allenatore. In altre parole, se Belghali potrebbe anche giocare dall’inizio, Fortini partirà dalla panchina.