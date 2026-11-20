È il 3 novembre 2010. A San Siro arriva il Real Madrid, ma quella sfida di Champions League, a distanza di 16 anni, Ignazio Abate non la ricorda per il risultato ma per un dettaglio in particolare. È quella che l’allenatore individua come la gara da cui è davvero partita, con convinzione, la sua carriera da terzino. Lo sappiamo, Abate nasce esterno alto: in quella posizione aveva giocato al Torino, nella stagione 2008/2009, l’unica in granata. Nell’annata successiva, quando nel frattempo era diventato un giocatore del Milan, Leonardo aveva cominciato a schierarlo terzino ma Allegri, arrivato nell’estate del 2010, invece no. Faceva la mezzala, Abate: così in tutto il precampionato e nelle prime uscite. La sfida contro il Real di CR7, Di Maria e Higuain rappresenta però il chiaro momento in cui il suo ex allenatore si convince che sì, quel ventiquattrenne avrebbe potuto farlo davvero quel ruolo. Ed è quello che ha cambiato certamente il destino di Abate che lì, proprio grazie ad Allegri, ha costruito le sue fortune con il Milan, ma pure in Nazionale. Un’annata, la prima con Max, dalla quale l’attuale allenatore non avrebbe potuto chiedere di meglio perché è quella in cui arriva un tricolore che i rossoneri aspettavano da sette anni. Uno scudetto importante, che legherà indissolubilmente i due allenatori, domani sera avversari per la prima volta in Serie A: anche perché quello è l’unico scudetto che Abate ha vinto da calciatore.