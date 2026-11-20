Adesso la presa d’atto ufficiale della ricezione della documentazione è anche online sul sito del Comune di Torino: lo impongono ragioni di trasparenza amministrativa. Si comunica che, “con deposito avvenuto in data 9 novembre 2026 (...), è stata presentata alla Città” dal Torino “una proposta di partenariato pubblico-privato avente ad oggetto la futura gestione” dello stadio Olimpico Grande Torino e del centro sportivo Robaldo, “previa effettuazione di attività di progettazione, ristrutturazione e, in generale, loro riqualificazione”. La descrizione: “La documentazione (...) prevede la rifunzionalizzazione di entrambi gli impianti sportivi mediante attività di recupero e ristrutturazione necessarie all’ammodernamento dei manufatti e alla riqualificazione dell’intera area sportiva, unitariamente considerata, e l’implementazione dei servizi a disposizione della collettività. Il progetto intende promuovere un modello di distretto sostenibile mediante soluzioni integrate per la gestione delle risorse e per la riduzione degli impatti ambientali. La proposta prevede (...) la costituzione a favore del proponente del diritto di superficie”, eccetera eccetera. Come già spiegato nella scorsa settimana quando illustrammo le tempistiche anche sul lungo periodo, nei piani seguirà ora una dichiarazione di pubblica utilità da parte della Giunta, che avverrà probabilmente anche prima dei 60 giorni previsti dal momento del deposito della proposta (dunque anche prima della fine dell’anno).

"Sono disponibile a vendere" Tra i due macropassaggi successivi (qui saltiamo i vari step comunque necessari, come da normativa), citiamo poi il deposito da parte del Torino del progetto definitivo prescelto e il varo di un bando di gara da parte del Comune, in vista dell’assegnazione degli impianti (tra il 2027 e il 2028, presumibilmente). Da vedersi se entro la primavera verranno a galla offerte di acquisto del club da parte di fondi stranieri, a questo punto: con lo stadio il Torino ha un altro appeal internazionale, sotto il profilo del business (Cairo, l’altro ieri: “Sono disponibile a vendere, ma al momento non ci sono offerte. Spero che prima o poi arrivino”). Alla voce “ammodernamento dei manufatti” si possono iscrivere anche alcune indiscrezioni emerse. Risulta, per esempio, che le varie soluzioni progettuali di differente “peso” presentate dal Torino (elaborate con l’ausilio del Politecnico) sono ben più di due, proprio perché prevedono differenti lavori di riqualificazione dello stadio più o meno radicali (idem per la creazione di aree commerciali per il business e l’equilibrio del rapporto tra costi e ricavi). In attesa che il Torino depositi il progetto prescelto, definitivo, nei primi mesi del 2027, non si possono conoscere dettagli precisi, a oggi.