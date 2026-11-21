TORINO - È un centrocampo che ritroverà certezze. Una su tutte, Mandragora . E che, dopo lo spavento per le sue condizioni considerato lo stop con la Croazia in allenamento, non dovrebbe fare a meno di Vlasic . In questi ultimi giorni il numero 10 del Toro si è allenato come sempre al massimo (gli esami non hanno rivelato alcuna lesione), rientrando in gruppo dopo un paio di sedute di lavoro differenziato e dando così piena disponibilità all'allenatore. Lo stesso, restando in tema infortuni in nazionale, è accaduto con Belghali , regolarmente a disposizione. Difficile che Abate possa privarsi del croato: sì, una volta in panchina Vlasic ci è finito, un po' a sorpresa, contro l' Udinese - proprio dopo l'ultima pausa -, ma era un altro momento, era un Toro che arrivava da una lunga sosta e che al Fila aveva lavorato per dare continuità anche a chi era rimasto in città. Oltretutto, subentrando, Vlasic aveva cambiato la partita, dimostrando di essersi lasciato il peggio alle spalle e confermando poi le buone impressioni a Parma e soprattutto col Monza , quando aveva anche segnato il primo gol stagionale.

Casadei in vantaggio su Gineitis, scalpita Bragança

In un momento decisivo per i granata, specie dopo aver raccolto appena un punto nelle ultime tre partite, Abate ha intenzione di andare sul sicuro. Vlasic e, appunto, Mandragora. L'ex viola è l'intoccabile in regia, anche se in sua assenza Bragança ha fatto del suo meglio, e il suo rientro regalerà alla squadra innanzitutto un altro leader, oltre al croato. Aspetto non di poco conto se si gioca in un campo caldo come il Maradona: conterà avere personalità - è il punto sulla quale Abate alla vigilia si è soffermato - e il numero 8 granata ne ha, da vendere. Anche perché è lì, nella zona nevralgica del campo, che la partita rischia di risolversi, come spesso accade. Ed è il motivo per il quale nel preparare la sfida di questa sera a Napoli nessun aspetto è stato tralasciato da Abate. Primo fra tutti la grande fisicità degli avversari in mediana. «Sono scelte che potremmo adottare o dall'inizio o a gara in corso e dipenderà da che partita vorremmo fare», aveva spiegato l'allenatore in conferenza stampa parlando della possibilità di rispondere con il fisico, quello di Casadei o Gineitis. Il primo è il giocatore che al momento sembra favorito su tutti gli altri. Col Lecce è entrato bene, col piglio giusto, dando all'allenatore risposte attese da settimane. Da titolare in A Casadei quest'anno ha giocato solo col Milan, alla prima di campionato. Poi il lungo infortunio, quello che lo ha tenuto ai box fino alla prima sosta, facendolo scivolare sempre più indietro nelle gerarchie. A distanza di qualche settimana dal suo rientro (ha collezionato appena due spezzoni, quello già citato col Lecce e poi 17 minuti col Parma), ora il classe 2003 potrebbe finalmente avere l'occasione di essere in campo dal 1', in uno stadio dove nell'ultima occasione ha anche segnato un gol. Gineitis potrebbe dargli il cambio a gara in corso, come a gara in corso potrebbe toccare agli altri centrocampisti a disposizione, ossia Fitz-Jim, Ilkhan e Bragança. Il portoghese sembra giocarsela con Vlasic per una maglia dal 1', ma Abate, a seconda di quello che sarà il piano partita, potrebbe proporlo anche nel corso della sfida per dare più freschezza, qualità e imprevedibilità alla sua squadra.