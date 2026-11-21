Lo insegue da tempo: lo ammetteva già a Parma, dopo la vittoria sui gialloblù. Un mese fa. All’epoca, riuscì a sbloccarsi Simeone. «Sì, anche a me piacerebbe segnare un gol, finalmente» . Lo inseguiva già allora, Alessio Cacciamani. E lo insegue tuttora. È arrivato a 10 presenze, più 2 in Coppa Italia. «Sì, sinceramente il gol è un qualcosa che devo iniziare a mettere in conto... devo riuscire a mettere dentro qualche pallone... mi piacerebbe molto, è un obiettivo... Ci penso ma sempre con molta serenità, allenandomi ogni giorno anche per migliorare nelle conclusioni, per trasformare in gol qualche giocata. È un aspetto importante, lo so. Ci stiamo già lavorando al Filadelfia. E continueremo a farlo. È un aspetto su cui devo migliorare. E per crescere io cerco di dare sempre tutto. La crescita è il frutto anche di buoni allenamenti: la conseguenza di un lavoro duro. Io sono ancora molto giovane (ha solo 19 anni, ndr), ma qui ho già ricevuto l’affetto di una piazza importantissima. E la stima di una società e di un allenatore che hanno dimostrato subito quanto credono in me. E ciò mi riempie di orgoglio in una maniera incredibile. Io cerco di ricompensare tutti facendo il massimo ogni giorno. Devo continuare su questa strada senza alzare la testa e continuando a lavorare. Arriverà anche il gol, prima o poi».

Cacciamani e l'efficacia in area Le parole che Cacciamani ci diceva un mese fa dopo la vittoria a Parma sono sempre valide, oggi come allora, in attesa del suo primo gol in A. Un assist però l’ha già firmato, questo sì: per il gol di Comuzzo contro il Sassuolo, un cross chirurgico. Occasioni da gol ne ha avute anche in nazionale under 21, di recente, contro la Francia: ma senza riuscire a trovare il varco giusto o lo specchio, nelle conclusioni verso la porta dei transalpini. A 19 anni, la maturazione passa anche attraverso un miglioramento dell’efficacia in area: al dunque occorre sangue freddo, prima di tutto, per non farsi fregare dall’emozione, quando ci si rende conto di avere una buona opportunità per segnare. Ed effettivamente ha ragione Cacciamani quando ammette di dover migliorare ancora nelle conclusioni in porta. Nella scorsa stagione in B con Abate alla Juve Stabia (stagione che risultò ottimo sotto il profilo del rendimento individuale), Cacciamani riuscì a segnare solo 2 reti, nonostante avesse giocato ben 37 partite, considerando anche i playoff e la Coppa Italia.