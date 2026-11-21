E pensare che la sfida di stasera al Maradona avrebbe potuto giocarla a maglie invertite. Pietro Comuzzo in pochi mesi si è imposto velocemente come un pilastro della formazione allenata da Ignazio Abate. Tanto da attirare anche le attenzioni del ct della nazionale italiana Roberto Mancini, che lo farà seguire da vicino in questi mesi in vista del prossimo impegno degli azzurri a fine marzo. Eppure quei colori “il Soldato”, come è soprannominato il centrale classe 2005, avrebbe potuto indossarli pure a livello di club. Riavvolgiamo un attimo il nastro dei ricordi. Gennaio 2025: il ds del Napoli, Giovanni Manna, è in azione per rinforzare la squadra coi soldi incamerati dalla cessione di Kvaratskhelia al Psg per 75 milioni. Trenta di questi vengono subito offerti alla Fiorentina per accaparrarsi il promettente Comuzzo, considerato dal dirigente campano il difensore del futuro. Un’offerta clamorosa per un ragazzo che appena 6 mesi prima giocava ancora nella Primavera, eppure l’affare, dopo diversi giorni di negoziazioni, salta alle firme. A imporre direttamente da New York lo stop alla partenza del calciatore friulano è il patron della Viola, Rocco Commisso, che stravedeva per Comuzzo.

Quel no di Commisso Commisso decide di rinunciare alla ricca offerta arrivata dalla società dell’amico Aurelio De Laurentiis. La stagione successiva si rivelerà complicata per Comuzzo e la Fiorentina, a lungo sul fondale della classifica. L’arrivo di Fabio Paratici come Head of Football della formazione toscana, congiunto all’approdo di Paolo Vanoli in panchina, spingono Pietro ai margini della squadra. Da titolare fisso a panchinaro di lusso: il passo si rivela davvero breve. E così in estate l’agente del difensore (Michelangelo Minieri) si guarda intorno, intenzionato a rilanciare il suo assistito che viene corteggiato da diversi club. Nella fattispecie Lazio, Bologna, Udinese, Torino e Sassuolo sono i club a bussare dalle parti del Viola Park. A spuntarla sono i granata grazie a un blitz del ds Gianluca Petrachi, che lo porta nella città della Mole in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto (20 milioni). Una cifra proibitiva quella necessaria ad acquistarlo a titolo definitivo, a maggior ragione alla luce del modus operandi del Toro sul mercato nell’ultimo decennio.