«Sì, Napoli mi manca. Ma quel gol segnato l’anno scorso a Torino non mi pesa affatto. Sono un calciatore e svolgo il mio lavoro, quando indosso la maglia del Toro faccio del mio meglio per il Toro». Questa frase Giovanni Simeone l’ha pronunciata un paio di mesi fa ed è forse quella che permette di comprendere al meglio ciò che, da qui al fischio finale della partita di questa sera, proverà il Cholito. Da una parte il sentimento verso una città e una tifoseria a cui è rimasto molto legato (in azzurro l’attaccante ha anche vinto due scudetti), dall’altra la grande voglia di fare bene in granata, di trascinare i compagni e aiutarli a rialzarsi dopo le ultime prestazioni negative. Quella di questa sera sarà una partita complicata, contro una squadra che ha sì raccolto finora molto meno di quanto ci si sarebbe aspettati alla vigilia del campionato, ma che può contare su giocatori di grandissimo valore. Senza considerare che Massimiliano Allegri è un allenatore che ha sempre trovato il modo di ingabbiare il Toro: la squadra granata lo ha battuto solamente una volta, nel 2015, in quell’unico derby vinto negli oltre 21 anni di presidenza Cairo. Le altre 24 sfide contro il tecnico livornese (che ha affrontato il Toro da allenatore del Cagliari, della Juve e del Milan) sono terminate con 6 pareggi e addirittura 18 sconfitte.

I precedenti Se restiamo in tema di precedenti, quel 2-1 alla Juve di Allegri (segnarono Darmian e Quagliarella) non è l’unico indicatore di difficoltà della partita di questa sera. Basti infatti pensare che a Napoli il Toro non vince dal maggio del 2009, più di 17 anni fa: 2-1 con gol di Pià per i padroni di casa, che pochi mesi più tardi si sarebbe trasferito in granata, pareggio di Bianchi e poi una perla di Rosina su punizione. Nelle tre stagioni successive le due formazioni non si affrontarono più, perché i granata al termine del campionato 2008-2009, nonostante quel 2-1, retrocedettero in B e vi restarono tre anni. Insomma, al Maradona il Toro avrà bisogno del miglior Simeone, quello che in questa prima parte di stagione lo si è visto solamente in alcune occasioni.