Il Torino di Abate ce l'ha messa tutta nel match andato in scena questa sera al Maradona contro il Napoli di Max Allegri . La squadra granata ha tenuto botta per più di un'ora di partita, mettendo in seria difficoltà più volte la difesa partenopea. La traversa colpita al 44' da Mandragora aveva fatto presagire uno scenario differente da quello della sconfitta, ma il gran gol di McTominay dal limite dell'area al 73' ha abbattuto le speranze del Toro di uscire almeno con un punto dal Maradona. Al termine della gara ha parlato ai microfoni di DAZN il tecnico granata, Ignazio Abate , il quale si è soffermato sulla prestazione dei suoi che ha ritenuto assolutamente sufficiente.

"Abbiamo fatto una buonissima prestazione, c'è il rammarico di uscire a mani vuote . Nei primi 20-25 minuti della ripresa dovevamo avere la forza di andare in vantaggio. La squadra ha dato tutto contro una squadra forte in uno stadio importante. Ci manca ancora qualcosa per vincere anche queste partite. Siamo venuti qui a giocarcela, siamo all'inizio di un percorso e stiamo creando una identità. Era giusto giocarcela." Ha commentato così Ignazio Abate la prestazione del suo Torino al termine dei 90', continuando poi così: "Abbiamo sofferto il giusto nel primo tempo, nella ripresa abbiamo avuto due o tre situazioni dove dobbiamo aumentare il livello di cattiveria e qualità. È una questione mentale, se vogliamo fare uno step in avanti c'è da ragionare come una grande squadra. Lavoriamo per questo ovviamente." E su Perri : "Sta crescendo, era arrivato infortunato e l’abbiamo aspettato. È un ragazzo perbene che ha sempre lavorato con grande umiltà e a testa bassa, adesso sta raccogliendo i frutti".

"Aumentare la qualità negli ultimi trenta metri"

Il tecnico del Toro ha rilasciato dichiarazioni anche ai microfoni di Sky Sport. Abate ha esordito così: “C'è rammarico, le buone prestazioni non bastano. Potevamo fare di più per prendere punti, nel secondo tempo stavamo prendendo la partita in mano e lì dobbiamo avere la forza di andare in vantaggio. Dobbiamo aumentare la qualità negli ultimi trenta metri, possiamo farlo perché è nelle corde dei ragazzi. Ismajli è un giocatore importante, ma paradossalmente abbiamo preso gol in contropiede."

"Perso palla con troppa semplicità. Cacciamani..."

Abate ha fatto anche il punto della situazione sulla formazione schierata contro il Napoli: "Abbiamo perso palla con troppa semplicità. C'era troppo spazio, poi conosciamo le qualità dei calciatori del Napoli. Questo è il nostro rammarico. Anche nel primo tempo volevamo andare a prendere il Napoli a uomo sui riferimenti. Ho messo Gineitis perché è fisico, visto che il Napoli ha McTominay ed Anguissa. Braganca è molto tecnico come Mandragora, poi ho messo Vlasic che ha qualità simili pur essendo più offensivo." Sul giovane Cacciamani ha poi concluso: "Volevamo mordere e stare più alto possibile. Cacciamani? Sta crescendo molto, è un bravo ragazzo, umile, che lavora tutti i giorni. Può migliorare negli ultimi 30 metri aggiungendo gol ed assist. Sicuramente con il tempo ci riuscirà”.