Sì, il gol lo ha fatto McTominay, la partita l'ha decisa lo scozzese. Ma quanto filo da torcere gli ha dato Lucas Perri? Il brasiliano è tornato dal tour di Singapore con la Seleçao assolutamente concentrato. Anzi, quasi spinto da un esordio che sognava fin da bambino si è ritagliato un ruolo da protagonista nella gara del Maradona, pur non riuscendo assieme alla squadra ad uscire indenne da Napoli. Parate su parate, a partire dal 9', quando Politano ci prova - conclusione piuttosto centrale - trovando la pronta risposta dell'estremo difensore granata. Si è solo scaldato Perri, in quella occasione, perché col passare dei minuti la squadra di Allegri ha alzato il proprio indice di pericolosità e il brasiliano ha alzato il livello, dicendo no a McTominay al 17' e volando, letteralmente, per respingere la conclusione di Hojlund, destinata ad insaccarsi. Un muro, per tutto il primo tempo e per gran parte della ripresa. Perché il copione per lunghi tratti è stato quello: un Napoli arrembante e un Perri bravo ad opporsi a ogni tentativo. Anche nel secondo tempo, infatti, i granata trovano nel proprio portiere l'ultimo baluardo. C'è la respinta con i pugni a un tiro di Politano e c'è un altro no a McTominay che quasi non ci crede: eppure è così, diventa quasi una sfida tra i due, con lo scozzese che prova di tutto per superare l'avversario, riuscendoci poi al 28', quando ha ampio spazio e metri per poter sorprendere tutti. Incolpevole in questo caso il portiere. Che, anzi, evita pure un passivo peggiore, anche quando Lang nel finale cerca la gloria personale dopo aver contribuito non poco alla rete decisiva della squadra. Perri si conferma in grande crescita. Del resto dopo l'ultima sosta il giocatore era rientrato bene, avendo potuto lavorare al Fila con continuità.