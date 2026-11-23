Le parole di Perri risuoneranno di sicuro anche al Filadelfia, oggi pomeriggio: «Dobbiamo proseguire a lavorare duramente, con umiltà. Dobbiamo mantenere equilibrio, stabilità mentale. Concentrazione ed energie. Dobbiamo continuare ad avere fiducia. A credere in noi stessi e nel nostro lavoro, in quello che facciamo. Abbiamo giocato tante buone partite, purtroppo non sempre sono arrivati i risultati sperati , non sempre abbiamo fatto punti. È successo anche stavolta a Napoli, ma è solo continuando a lavorare duro e a credere in noi stessi che possiamo uscirne. Questa è la direzione giusta per tornare a fare punti, dopo le ultime sconfitte e in vista delle prossime partite. Equilibrio e fiducia». Ha predicato positività e ancora positività il portiere brasiliano, in coda alla sua miglior prestazione stagionale con 9 parate (ben 9, sì) anche da urlo, a Napoli . Una prestazione ottima sotto il profilo individuale, dopo aver vissuto «la soddisfazione più grande della carriera»: aver esordito in nazionale, meno di una settimana fa. Perri predica positività, quella stessa positività che invoca costantemente Abate , in specie da quando la squadra ha cominciato a vivere una progressiva involuzione anche nel gioco, non solo nel rendimento. Un solo punto nelle ultime 4 partite. Appena 2 reti realizzate e ben 7 subite.

Dopo le 3 vittorie di fila, che evidentemente avevano anche illuso, il Torino ha sbattuto progressivamente il viso contro una realtà molto più dura . Col Como il crollo è maturato solo negli ultimi 10 minuti, ma poi a Frosinone il passo indietro nel gioco e nella personalità è stato evidente. Con una povertà di idee che si è persino amplificata, se possibile, contro il Lecce (occasioni vere soltanto negli ultimi minuti al fondo di una partitaccia, ed è tutto dire). Poi, Napoli: dove il Torino ha sofferto tremendamente nel primo tempo, ha avuto un sussulto per un quarto d’ora buono a inizio ripresa dopo che Abate aveva cambiato la formazione e l’atteggiamento di squadra, quindi ha preso il solito gol evitabile. E il pressing finale, pur elogiabile, è risultato vano, privo di sbocchi insidiosi. Il riassunto sottoporta è impietoso: 23 tiri a 11 per il Napoli , 10 a 2 nello specchio. Baricentro granata troppo basso nel primo tempo con un ripetuto subire, nonostante Abate volesse altro: 45 metri contro i 54 del Napoli (un po’ più alto nella ripresa: 49 a 51).

Abate, nessun alibi: bisogna invertire il trend

Il Toro visto nelle ultime tre partite crossa poco e male, costruisce rare occasioni da gol, tira poco (a parte Mandragora: una traversa e una gran punizione, il suo ritorno a Napoli si è subito notato), non azzanna abbastanza, è spesso prevedibile, dribbla poco, fatica a cambiare ritmo non solo contro le grandi. E continua a subire gol. Sabato la Lazio, poi la trasferta a Marassi col Genoa, quindi l’Inter a San Siro. Un miniciclo di fuoco aspetta i granata. E adesso che si teme anche un lungo stop per Ismajli, fin qui molto combattivo al centro della difesa, i problemi si sommano. A Napoli, a partita finita, i tifosi granata presenti han cantato «fuori le palle» e «meritiamo di più» ai giocatori comparsi sotto il settore ospiti.

Abate ha bisogno di invertire il trend anche per rafforzare il suo ruolo sia davanti a Cairo e Petrachi (che in modi differenti hanno già criticato e punzecchiato l’allenatore anche pubblicamente e non solo in privato) sia davanti alla tifoseria. Per questo si comprende doppiamente Perri quando predica positività e unità dentro allo spogliatoio («dobbiamo continuare a credere nel lavoro che facciamo», ha ripetuto più volte, dopo la sconfitta; e lo ripeterà anche oggi al Filadelfia). La squadra deve restare umile, non crearsi alibi e dare il massimo. Cioè di più innanzi tutto nel lavoro quotidiano, evidentemente. E poi in partita, è evidente.