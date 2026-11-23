Il suo nome non c’era, nella lista dei convocati che il Torino ha diramato nel pomeriggio di sabato, a poche ore dalla sfida contro il Napoli. Non c’era a sorpresa, perché Ricardo Rodriguez era da considerarsi assolutamente a disposizione, dopo essere rientrato dalla Nazionale, dopo aver spiegato lui stesso di sentirsi bene, dopo aver giocato. A... “commentare” l’accaduto è stato Ignazio Abate, dopo la sfida del Maradona: «Rodriguez? È una questione su cui non ho potere decisionale». Non è stata quindi una scelta del tecnico quella di non portare lo svizzero col gruppo, quanto della società. Per spiegarla è necessaria fare un passo indietro, a due settimane fa.

Il caos con la Svizzera Rodriguez è ai box per un infortunio muscolare, nel quale era incappato prima della sfida casalinga col Monza: per quella lesione ha dovuto rinunciare, oltre alla gara contro i brianzoli, anche a quelle contro Como, Frosinone e Lecce. Con i giallorossi il Toro ha giocato l’ultima sfida prima delle sosta e proprio alla vigilia di quella partita Abate aveva parlato delle condizioni del difensore, nel frattempo convocato dalla Svizzera per il doppio impegno di Nations League, come pure della possibilità che potesse non rispondere alla chiamata della propria selezione. «Rodriguez non sarà convocato per la partita col Lecce, ha quasi terminato il suo programma di recupero, gli manca l’ultimo step, si sta valutando con la società».