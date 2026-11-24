TORINO - Il Toro lo aspettava e avrebbe voluto non doverne fare a meno neanche per una partita. Rolando Mandragora è finalmente rientrato dopo l’infortunio che gli ha impedito di essere regolarmente al suo posto contro Como, Frosinone e Lecce. Il “suo” posto, perché da quando è arrivato al Toro a fine mercato la sua presenza non è mai stata messa in discussione. Del centrocampo è il titolare: è il giocatore che ha consentito il passaggio dalla mediana a due a quella a tre, quello che dà equilibrio, che fa sentire in campo la sua leadership e che in più di un’occasione sfrutta le sue caratteristiche per provare a decidere le partite anche con una prodezza. Gli è accaduto al debutto a Firenze, oltretutto alla prima da ex proprio contro i viola, quando ha segnato con una gran conclusione dalla distanza e ci è andato vicino nell’ultima occasione, a Napoli, quando ha colpito la traversa.

Esperienza e capacità Mandragora aveva fatto di tutto per poter tornare in campo il prima possibile, anche bruciando le tappe, ma proprio la sua importanza ha portato staff e calciatore ad evitare rischi inutili. Così il centrocampista ha approfittato della sosta per avere una settimana in più per lavorare e poter ritrovare la squadra alla prima occasione utile. Per il centrocampista non si tratta ovviamente di essere un amuleto, perché il suo ritorno non è servito a portare a casa punti dal Maradona, quanto di essere un punto di riferimento, una certezza. Ed è fondamentale che tutta l’esperienza e la capacità di Mandragora di far da traino al gruppo possa essere d’aiuto alla squadra in un momento come questo, quello in cui i risultati - tre sconfitte nelle ultime quattro gare - possono far vacillare e perdere di vista l’obiettivo. Del resto pure contro il Lecce, prima della sosta, la presenza del centrocampista in panchina, pur non avendo ancora del tutto messo alle spalle la lesione al flessore, è da leggersi in quest’ottica, quella di una vicinanza ai compagni reduci allora da due sconfitte di fila. I suoi messaggi, nel segreto dello spogliatoio o sui social, sono sempre andati nella stessa direzione, che fosse dopo un successo o una batosta. «Vogliamo e pretendiamo di più da noi stessi ma sono sicuro che con lo spirito e il cuore messo in campo oggi arriveremo a toglierci le nostre soddisfazioni. Avanti tutti insieme!», aveva postato dopo la partita di Firenze. «Atteggiamento, abnegazione e sacrificio che portano una vittoria sofferta ancora più bella!», era invece stato il messaggio comparso sul profilo Instagram dopo il 2-1 all’Udinese.