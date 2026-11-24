Lo si temeva. E così è e così sarà. Il Torino dovrà fare a meno di Ardian Ismajli nelle prossime 3 o 4 partite. Niente Lazio (sabato in casa), Genoa (a Marassi, il 6 dicembre) e Inter (a San Siro, il 13). Decisamente in bilico, a rischio, l’appuntamento del 20 dicembre, ultima gara del 2026, Toro-Cagliari (pro memoria: il 2 gennaio la ripresa post natalizia in casa contro il Venezia, prima del derby in trasferta del 6 dicembre). Una brutta botta, insomma, anche se non si tratta di un fulmine a ciel sereno. Ma poteva andare persino peggio, a ben pensarci: la lesione muscolare agli adduttori della coscia sinistra sarebbe potuta anche risultare più grave. Invece per fortuna si tratta “solo” di una distrazione di basso grado. Ovvero di una lesione muscolare di primo grado, con interessata una parte di fibre sull’interno coscia, non troppo lontano dall’inguine.

Ismajli, che sfortuna al Maradona Sabato sera al Maradona nel corso del secondo tempo, quando il centrale albanese si è seduto in area al termine di un’azione offensiva del Napoli e ha chiesto immediatamente il cambio, con le mani ha indicato proprio quella parte della coscia, facendo una brutta smorfia. E con un gesto eloquente. Come a dire: mi sono stirato. Anche per via del rosario di infortuni muscolari che negli ultimi anni hanno condizionato l’attività di Ismajli, si temeva una brutta lesione, più grave. In compenso è più brutto del previsto l’infortunio alla mano destra occorso sempre al difensore albanese, a Napoli: frattura dell’arto, della mano, e non solo di un dito, come aveva annunciato Abate in conferenza dopo la partita.