Messi insieme, Eray Cömert e Ricardo Rodriguez in campionato hanno finora giocato meno della metà dei minuti del solo Ardian Ismajli: 395 i due svizzeri (333 il primo, 62 il secondo), 820 il secondo. E pensare che l’albanese a inizio stagione non era neppure il titolare, ma a trovare spazio con continuità era stato proprio l’ex Valencia. Dopo la prima sosta della Serie A per lasciare spazio alle nazionali, Cömert invece in campo non lo si è più visto, se non nel finale della partita contro il Napoli, quando Ismajli è stato costretto ad alzare bandiera bianca per l’infortunio muscolare che lo ha bloccato (oltre che per la frattura alla mano). Nelle prossime tre o quattro partite - il numero dipenderà dal tempo che servirà al centrale albanese per tornare a disposizione di Abate - lo spazio a disposizione dei due calciatori elvetici potrebbe inevitabilmente aumentare.

Toro, in due per un posto al fianco di Comuzzo e Coco La titolarità di Pietro Comuzzo e Saul Coco nelle prossime partite non è in discussione, con quest’ultimo che dovrebbe spostarsi al centro della linea a tre prendendo il posto che è solitamente occupato da Ismajli. A proposito di minuti giocati: l’italiano in campionato ne ha collezionati 965, l’equatoguineano 1.030. E proprio per il fatto che Comuzzo e Coco siano due titolarissimi, Rodriguez e Cömert si contenderanno l’ultimo a disposizione. L’ex capitano, ieri alla ripresa degli allenamenti al Filadelfia, ha avuto un chiarimento dopo la mancata convocazione per la trasferta di Napoli: un confronto necessario che si è rivelato essere molto utile, perché in questo modo è rientrato il caso che era nato dopo che aveva risposto alla convocazione della proprio nazionale (giocando tra l’altro due spezzoni di partita) nonostante dovesse completare a Torino il programma di recupero dall’infortunio muscolare accusato a ottobre.