Toro: ora è sfida Cömert-Rodriguez
Messi insieme, Eray Cömert e Ricardo Rodriguez in campionato hanno finora giocato meno della metà dei minuti del solo Ardian Ismajli: 395 i due svizzeri (333 il primo, 62 il secondo), 820 il secondo. E pensare che l’albanese a inizio stagione non era neppure il titolare, ma a trovare spazio con continuità era stato proprio l’ex Valencia. Dopo la prima sosta della Serie A per lasciare spazio alle nazionali, Cömert invece in campo non lo si è più visto, se non nel finale della partita contro il Napoli, quando Ismajli è stato costretto ad alzare bandiera bianca per l’infortunio muscolare che lo ha bloccato (oltre che per la frattura alla mano). Nelle prossime tre o quattro partite - il numero dipenderà dal tempo che servirà al centrale albanese per tornare a disposizione di Abate - lo spazio a disposizione dei due calciatori elvetici potrebbe inevitabilmente aumentare.
Toro, in due per un posto al fianco di Comuzzo e Coco
La titolarità di Pietro Comuzzo e Saul Coco nelle prossime partite non è in discussione, con quest’ultimo che dovrebbe spostarsi al centro della linea a tre prendendo il posto che è solitamente occupato da Ismajli. A proposito di minuti giocati: l’italiano in campionato ne ha collezionati 965, l’equatoguineano 1.030. E proprio per il fatto che Comuzzo e Coco siano due titolarissimi, Rodriguez e Cömert si contenderanno l’ultimo a disposizione. L’ex capitano, ieri alla ripresa degli allenamenti al Filadelfia, ha avuto un chiarimento dopo la mancata convocazione per la trasferta di Napoli: un confronto necessario che si è rivelato essere molto utile, perché in questo modo è rientrato il caso che era nato dopo che aveva risposto alla convocazione della proprio nazionale (giocando tra l’altro due spezzoni di partita) nonostante dovesse completare a Torino il programma di recupero dall’infortunio muscolare accusato a ottobre.
Abate, Rodriguez o Comert contro la Lazio?
Contro la Lazio, quindi, il nome di Rodriguez tornerà a comparire nell’elenco dei convocati. E potrebbe anche essere tra quello degli undici giocatori scelti nella formazione titolare anche perché, proprio come era avvenuto contro l’Udinese nell’unica partita il cui il numero 13 è stato schierato dall’inizio, potrebbe pure favorire un cambio di modulo e un passaggio alla difesa a quattro. O comunque a quel sistema di gioco fluido - 4-4-2 in fase offensivo e 3-5-2 in quella difensiva - che si era visto per la prima volta dall’inizio proprio nella gara vinta contro i friulani. Se la scelta di Abate nella prossima partita dovesse invece ricadere su Cömert, si vedrebbe una linea a tre più classica, essendo l’ex Valencia un classico braccetto difensivo (e verrebbe probabilmente schierato sulla destra e non a sinistra, come nelle prime uscite stagionali). L’allenatore granata avrà comunque tempo fino a sabato per risolvere il dubbio su chi schierare contro la Lazio al posto di Ismajli, sapendo che non potrà sbagliare perché dopo le tre sconfitte nelle ultime quattro partite, il Toro ha la necessitò di cambiare marcia.
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