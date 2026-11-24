Regione Piemonte e Comune di Torino confermano la volontà di assicurare i fondi necessari alla realizzazione del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata nell'area di via Giordano Bruno, accanto allo stadio Filadelfia. Lo rende noto in un comunicato la Fondazione Filadelfia, al termine di un incontro che si è svolto oggi nella sede della Regione con il presidente Alberto Cirio e gli assessori Mimmo Carretta, Paolo Bongiovanni e Gian Luca Vignale.

La nota della Fondazione

La Fondazione ha già sottoscritto con il Comune di Torino la convenzione urbanistica e ha recentemente ritirato il permesso di costruire. Nel corso della riunione è stato deciso di avviare, con il sostegno economico delle istituzioni locali, l'iter per il progetto di fattibilità tecnico-economica, secondo passaggio del cronoprogramma che porterà alla gara d'appalto per la costruzione del museo. Il museo, si legge nella nota, è ritenuto tanto dalla Regione quanto dalla Città "un importante elemento per la storia sportiva e culturale del territorio, nonché un investimento in grado di portare interessanti ritorni in termini turistici, sociali ed educativi alle aree interessate". La Fondazione esprime "un sincero ringraziamento a tutti gli enti impegnati e il convincimento che questo nuovo importante passo avanti possa portare alla realizzazione di quello che solo pochi anni fa sembrava un sogno: portare il ricordo degli Invincibili là dove nacque il loro mito".