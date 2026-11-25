Si corre, «si corre più velocemente che si può», dice in sostanza il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo , «nel rispetto delle leggi e nell’interesse della Città e dei cittadini». Altro salto in avanti nell’Operazione Stadio, ieri mattina: un gran balzo nel futuro, un altro passaggio concreto. La Giunta ha infatti dichiarato il pubblico interesse della proposta del Torino , cioè del progetto integrato di partenariato pubblico-privato che il club granata aveva presentato il 9 novembre per la riqualificazione, la valorizzazione e la futura gestione dello stadio Olimpico Grande Torino e del Robaldo (il centro sportivo per il vivaio granata). È un nuovo atto dirimente, questo, per i destini dello stadio, ma anche del Torino, con l’evocazione, diciamo così, anche di un possibile passaggio di proprietà del club nel primo semestre del 2027, ferma restando la volontà di Cairo (annunciata e ripetuta tante volte) di cedere la società («spero che arrivino proposte», aveva detto ancora nei giorni scorsi).

Ora toccherà proprio a Cairo, ancora una volta, stare dietro alla Città con la presentazione del progetto definitivo per lo stadio , sia sotto il profilo architettonico-urbanistico sia sotto il profilo economico-finanziario (la proposta presentata a inizio mese dal Torino, elaborata con l’ausilio del Politecnico, prevedeva infatti diverse soluzioni di ammodernamento con interventi di differente entità. Da questo ventaglio di soluzioni dovrà venire a galla il progetto definitivo). Con questo ritmo accelerato, «tra 60 o al massimo 90 giorni possiamo anche concludere la procedura per la messa a bando dello stadio», diceva ieri sempre Lo Russo, visibilmente e comprensibilmente soddisfatto. Dipenderà però anche dal Torino, da quando presenterà il progetto definitivo, destinato poi (salvo colpi di scena al momento giudicabili davvero irrealistici) a essere approvato dalla Conferenza di servizi decisoria (approvazione e rilascio delle autorizzazioni). Successivamente, il bando di gara aperto a tutti per 60 giorni , come da normativa. Gara che potrebbe chiudersi già tra marzo e aprile , di conseguenza. A seguire, dopo il rispetto dei tempi di legge per eventuali ricorsi e le opportune verifiche, l’aggiudicazione dello stadio e del Robaldo in diritto di superficie per 90 anni (Lo Russo: «Sì, 90 anni e non 99, perché la nuova legge prevede un tetto massimo di 90 anni e non più di 99 come in passato», ha spiegato il sindaco ieri mattina in commissione consiliare). Morale: di qui alla primavera ci si deve attendere un percorso accelerato per i destini dello stadio, ma anche una possibile epifania di un candidato acquirente (o di un socio) per il club granata, a fronte del business legato ai due impianti, il Grande Torino e il Robaldo (facile pensare a un fondo statunitense, di questi tempi).

Lo Russo: "Avanti rapidamente nel rispetto delle procedure"

«Stiamo andando avanti molto rapidamente, siamo persino in anticipo rispetto alla tabella di marcia», commentava ieri il sindaco Lo Russo. «Questa delibera di Giunta rappresenta un ulteriore e importante passo avanti nel percorso avviato dall’amministrazione comunale per dare una prospettiva di lungo periodo ai due impianti. La proposta del Torino depositata il 9 novembre prevede un articolato programma di interventi di ammodernamento e riqualificazione degli impianti, con investimenti a carico del club granata e la previsione di un diritto di superficie di 90 anni». Sempre Lo Russo: «Dopo aver liberato lo stadio dalle ipoteche che per vent’anni ne avevano condizionato le prospettive, abbiamo lavorato per creare le condizioni di una sua valorizzazione strutturale. Adesso questo percorso entra in una fase nuova. Vogliamo costruire le condizioni per investimenti importanti, capaci di riqualificare lo stadio e il Robaldo, valorizzando due luoghi simbolici per il calcio e per la nostra città. Stiamo procedendo con determinazione e con la massima attenzione alla tutela dell’interesse pubblico, perché il nostro obiettivo è dare a Torino impianti moderni e una prospettiva solida per i prossimi decenni». In estrema sintesi, il Torino appare destinato a gestire lo stadio e il Robaldo in diritto di superficie per 90 anni, garantendo gli investimenti necessari alla riqualificazione e all’ammodernamento degli impianti, oltre agli oneri di manutenzione e a un canone per la gestione pluriennale. In qualità di gestore, però, potrà incassare i proventi del business legato alla gestione degli impianti e agli sviluppi commerciali connessi (è infatti prevista la realizzazione di nuove aree commerciali, con la riqualificazione dello stadio). Cogliamo poi dal comunicato ufficiale diffuso dagli uffici del sindaco: «Per accelerare ulteriormente l’iter, l’amministrazione comunale presenterà un emendamento al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, allegato al Bilancio di previsione attualmente all’esame del Consiglio comunale, per prevedere l’inserimento dei due impianti in relazione alla prospettata costituzione del diritto di superficie. In questo modo, già nell’ambito della sessione di bilancio, la Città potrà sottoporre al Consiglio uno dei passaggi necessari alla prosecuzione della procedura»: il 14 dicembre la discussione in Consiglio comunale. «La deliberazione di Giunta» varata ieri «prevede inoltre che, alla scadenza dell’attuale concessione fissata al 31 dicembre 2026 (la proroga dell’affitto dell’impianto, ndr), il Torino possa continuare a utilizzare lo stadio attraverso un provvedimento temporaneo, alle condizioni che saranno definite dagli uffici comunali, per assicurare la continuità dell’attività sportiva nelle more della conclusione della procedura». In sostanza: il Torino potrà continuare a utilizzare lo stadio sino a fine stagione, mentre proseguirà l’iter per l’assegnazione dello stadio in diritto di superficie potenzialmente anche prima della fine della primavera. Ancora il sindaco, sulla delibera di Giunta di ieri: «Questo passo, molto concreto, rappresenta una pietra miliare, come già lo era stato l’aver tolto le ipoteche. Proseguiamo a realizzare il progetto della Cittadella Granata, annunciato a suo tempo in campagna elettorale», 5 anni fa. «Stiamo andando avanti davvero molto rapidamente nel rispetto delle procedure di legge. E sono straordinariamente convinto che sia tutto interesse della Città accelerare il più possibile l’Operazione Stadio. Per questo apportiamo anche un emendamento al piano di dismissioni, in quanto la proposta del Torino prevede un diritto di superficie di 90 anni sullo stadio e sul Robaldo. A tempo debito, il Consiglio Comunale potrà autorizzare la cessione del diritto di superficie per entrambi gli impianti. E il fatto che stiamo discutendo di questa cosa già adesso in sessione di bilancio, permetterà di arrivare a metà dicembre con l’autorizzazione del Consiglio Comunale all’eventuale dismissione». Il sindaco può esultare. E così la palla passa di nuovo a Cairo, ora.