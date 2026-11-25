Nella Serie A del poker di Malen , del 4-4 tra Inter e Atalanta , delle cinque reti del Milan al Frosinone , c’è un Toro che - purtroppo per i tifosi granata - va controcorrente, che nell’ultimo turno di campionato è rimasto a secco. Non che nelle giornate precedenti avesse fatto molto meglio in fase offensiva, basti pensare che i gol nelle ultime quattro partite sono stati appena due: uno al Como siglato da Adams , uno al Lecce , ovvero l’autorete di Gaspar sul tiro-cross di Simeone . Due gol nelle ultime quattro partite li ha siglati anche il Venezia (ai veneti sono però serviti per vincere la partita contro l’ Udinese e a conquistare 3 punti), tutte le altre squadre di Serie A ne ha invece realizzati di più. Non serve però il paragone con le altre formazioni per capire che al Toro ci sia un problema in fase realizzativa , ma soprattutto che ci sia un problema nel costruire nitide occasioni da rete.

Urge un cambio di marcia, sabato arriva la Lazio capolista

Delle ultime quattro partite, quella contro il Como rappresenta un’eccezione: in quei novanta minuti Simeone e compagni avevano più volte anche creato i presupposti per portarsi sul 2-0, negli impegni successivi si è assistito a un’involuzione del gioco, con il Toro che ha saputo portare veri pericoli alla porta avversaria solamente a sprazzi, come negli ultimi 5 minuti contro il Lecce, in occasione della traversa di Mandragora e a inizio secondo tempo contro il Napoli. Delle difficoltà del Toro in fase di costruzione ne è consapevole anche Abate che al Filadelfia ha iniziato a lavorare con maggiore insistenza sulla costruzione del gioco. Il cercare di mantenere il possesso del pallone è un aspetto fondamentale per l’allenatore, ma troppo spesso il giropalla granata si è rivelato sterile, lento e anche prevedibile. E palloni alle punte ne sono arrivati troppo pochi. Considerando che sabato al Grande Torino arriverà la Lazio, la squadra che finora ha saputo difendersi meglio tra le venti della Serie A, l’unica a non essere in doppia cifra per quel riguarda i gol subiti (9), sarà fondamentale che i correttivi al gioco vengano assorbiti immediatamente dai granata. Anche perché Simeone, Adams o gli altri attaccanti hanno bisogno di essere serviti con continuità e non possono certo passare le partite a rincorrere gli avversari per cercare di interrompere il possesso palla avversario. A proposito del Cholito, questo pomeriggio l’attaccante sarà insieme a Bragança al Torino Fc Store di corso Agnelli 24/A dove, dalle 18 alle 19, incontreranno i tifosi per autografi e foto. La società granata ha comunicato che sarà garantito l’accesso allo store solamente ai primi duecento che arriveranno.