È iniziato il mese della verità per Gaetano Oristanio. Il fantasista scalpita e spera di riuscire ad avere più spazio nelle prossime gare. Se ciò non dovesse accadere, lui e il suo procuratore Mario Giuffredi inizierebbero a guardarsi intorno. Anche perché qualche sondaggio nelle scorse settimane sarebbe già arrivato da parte di un paio di società (una italiana e una straniera) nei confronti del talento scuola Inter, che ha rastrellato fi nora appena 96 minuti in campionato suddivisi in 4 spezzoni nelle prime 12 giornate di campionato. Appena una volta (nella vittoria interna contro l’Udinese ormai un mese e mezzo fa) il numero 11 granata è stato schierato dal tecnico Ignazio Abate nella formazione titolare, che ha iniziato la gara dal primo minuto. Se togliamo quella partita, il minutaggio di Oristanio decresce sensibilmente alla miseria di 42 minuti su 11 match a disposizione. Troppo poco per sentirsi pienamente coinvolto e protagonista all’interno del progetto Toro. Ecco perché se nelle prossime gare contro Lazio, Genoa, Inter e Cagliari non dovesse trovare molto spazio e scendere in campo con continuità, la sensazione è che le strade dell’esterno offensivo e del Torino potrebbero anche dividersi. Il che, per certi aspetti, sarebbe pure paradossale, visto che Oristanio era stato il primo rinforzo trovato in estate dal direttore sportivo Gianluca Petrachi.