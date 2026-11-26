Oristanio è un caso. Se non gioca, va via
È iniziato il mese della verità per Gaetano Oristanio. Il fantasista scalpita e spera di riuscire ad avere più spazio nelle prossime gare. Se ciò non dovesse accadere, lui e il suo procuratore Mario Giuffredi inizierebbero a guardarsi intorno. Anche perché qualche sondaggio nelle scorse settimane sarebbe già arrivato da parte di un paio di società (una italiana e una straniera) nei confronti del talento scuola Inter, che ha rastrellato fi nora appena 96 minuti in campionato suddivisi in 4 spezzoni nelle prime 12 giornate di campionato. Appena una volta (nella vittoria interna contro l’Udinese ormai un mese e mezzo fa) il numero 11 granata è stato schierato dal tecnico Ignazio Abate nella formazione titolare, che ha iniziato la gara dal primo minuto. Se togliamo quella partita, il minutaggio di Oristanio decresce sensibilmente alla miseria di 42 minuti su 11 match a disposizione. Troppo poco per sentirsi pienamente coinvolto e protagonista all’interno del progetto Toro. Ecco perché se nelle prossime gare contro Lazio, Genoa, Inter e Cagliari non dovesse trovare molto spazio e scendere in campo con continuità, la sensazione è che le strade dell’esterno offensivo e del Torino potrebbero anche dividersi. Il che, per certi aspetti, sarebbe pure paradossale, visto che Oristanio era stato il primo rinforzo trovato in estate dal direttore sportivo Gianluca Petrachi.
La dirigenza ci credeva
Tradotto: la dirigenza granata ci credeva ed evidentemente puntava su questo ragazzo, penalizzato parecchio dalla svolta tattica targata Abate. L’allenatore campano, infatti, aveva progettato un Torino più offensivo durante l’estate. Tanto che la rosa era stata costruita per giocare con il 3-4-2-1. Peccato che dopo l’avvio un po’ balbettante ci sia stata la virata sul 3-5-2, complice anche gli arrivi di parecchi centrocampisti nelle ultime ore della sessione estiva di trattative. E così adesso il futuro di Oristanio nella città della Mole appare decisamente nebuloso e tutto da decifrare. A maggior ragione alla luce degli zeri minuti giocati nelle ultime due uscite dei granata contro Lecce e Napoli. Partite nelle quali sarebbe forse potuta servire negli ultimi quindici-venti minuti una sterzata off ensiva. Il mancato inserimento del trequartista mancino in tal senso rappresenta un segnale chiaro di come il calciatore di proprietà del Venezia (il Toro l’ha prelevato in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni) non sia in cima ai pensieri di Abate.
Oristanio attende una nuova chance
Ecco perché la finestra di mercato che scatterà uff cialmente il prossimo 28 dicembre potrebbe risolvere la questione. In fondo l’ha fatto capire in maniera piuttosto palese pure il ds Petrachi nei giorni scorsi, quando ha aperto la porta alle possibili partenze degli elementi della rosa granata che stanno giocando di meno. Con un solo impegno a settimana, infatti, non potrebbe essere altrimenti. A meno di colpi di scena nelle prossime gare. Intanto Oristanio rimane in attesa di una nuova chance per provare a riprendersi il Toro con qualche bella prestazione. L’unico modo per allontanare l’opzione di un trasferimento altrove tra qualche settimana. Vedremo. Il mese della verità per Oristanio è ufficialmente incominciato.
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