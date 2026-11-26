TORINO - Era la fine di agosto del 2023 quando Francesco Camarda, ad appena 15 anni, debuttava nella Primavera del Milan. E a settembre segnava già una doppietta in Youth League, contro il Newcastle: e firmava così un primo record legato all’età (il più giovane calciatore italiano ad aver segnato 2 gol nella Champions dei baby). Quella fu un’annata straordinaria per lui in Primavera, pur avendo 3 o 4 anni in meno rispetto a compagni e avversari: 7 reti in campionato, 3 in Coppa Italia, 3 in Youth (con tanto di approdo in finale, dove però il Diavolo perse). Ma sempre in quella stagione spettacolare, già in autunno, il baby prodigio del Milan conquistò un ulteriore primato: il 25 novembre Stefano Pioli lo fece addirittura esordire in Serie A nel finale del match contro la Fiorentina. E il centravanti diventò così il più giovane esordiente della storia del campionato, a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni. Ma chi era l’allenatore della Primavera del Milan, in quella stagione? Chi ebbe così tanto coraggio, oltreché fiuto, vista lunga, e quindi ampi meriti? Sì, proprio lui, Ignazio Abate.

Il Toro si è mosso Era il 16 novembre quando in esclusiva su queste colonne davamo notizia dell’interesse del Torino per Camarda, visto che il Milan aveva ormai deciso di prestarlo per farlo crescere, dato che in prima squadra è ben poco visto da Amorim, nonché chiuso dalla concorrenza (a cominciare da mister 70 milioni Gonçalo Ramos: e in più il club rossonero sta già cercando un ulteriore rinforzo per l’attacco). Per intenderci: in questo campionato il giovane centravanti, 18enne, ha avuto la possibilità di giocare solo 4 spezzoni, appena 36 minuti. Un’assurdità, per un talento come lui che nell’Italia Under 21, per esempio, ha già segnato 5 reti in 8 presenze. Il suo agente e lo stesso Milan hanno deciso di farlo di nuovo partire, a gennaio, affinché possa giocare di più. Il ragazzo non vuole scendere in Serie B (Sampdoria, Pisa e Catanzaro si sono già informate), né appare troppo interessato a trasferirsi all’estero.