È corsa a prenotare Camarda, ma il Torino ha l’Abate giusto!
TORINO - Era la fine di agosto del 2023 quando Francesco Camarda, ad appena 15 anni, debuttava nella Primavera del Milan. E a settembre segnava già una doppietta in Youth League, contro il Newcastle: e firmava così un primo record legato all’età (il più giovane calciatore italiano ad aver segnato 2 gol nella Champions dei baby). Quella fu un’annata straordinaria per lui in Primavera, pur avendo 3 o 4 anni in meno rispetto a compagni e avversari: 7 reti in campionato, 3 in Coppa Italia, 3 in Youth (con tanto di approdo in finale, dove però il Diavolo perse). Ma sempre in quella stagione spettacolare, già in autunno, il baby prodigio del Milan conquistò un ulteriore primato: il 25 novembre Stefano Pioli lo fece addirittura esordire in Serie A nel finale del match contro la Fiorentina. E il centravanti diventò così il più giovane esordiente della storia del campionato, a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni. Ma chi era l’allenatore della Primavera del Milan, in quella stagione? Chi ebbe così tanto coraggio, oltreché fiuto, vista lunga, e quindi ampi meriti? Sì, proprio lui, Ignazio Abate.
Il Toro si è mosso
Era il 16 novembre quando in esclusiva su queste colonne davamo notizia dell’interesse del Torino per Camarda, visto che il Milan aveva ormai deciso di prestarlo per farlo crescere, dato che in prima squadra è ben poco visto da Amorim, nonché chiuso dalla concorrenza (a cominciare da mister 70 milioni Gonçalo Ramos: e in più il club rossonero sta già cercando un ulteriore rinforzo per l’attacco). Per intenderci: in questo campionato il giovane centravanti, 18enne, ha avuto la possibilità di giocare solo 4 spezzoni, appena 36 minuti. Un’assurdità, per un talento come lui che nell’Italia Under 21, per esempio, ha già segnato 5 reti in 8 presenze. Il suo agente e lo stesso Milan hanno deciso di farlo di nuovo partire, a gennaio, affinché possa giocare di più. Il ragazzo non vuole scendere in Serie B (Sampdoria, Pisa e Catanzaro si sono già informate), né appare troppo interessato a trasferirsi all’estero.
Preferisce restare in Serie A, cercando spazio altrove (la scorsa stagione in prestito a Lecce non fu molto fortunata: per un brutto infortunio alla spalla Camarda perse 4 mesi di campionato). Il Milan è disposto a darlo in prestito secco. Però si può trattare anche in prestito con diritto e controdiritto di riscatto: la soluzione che immagina non solo il Torino, nel caso. In Serie A numerosi club stanno provando a... prenotarlo o comunque hanno già mostrato palese interesse, come appunto il Torino: e il club granata, si sa, ha Zapata sempre più frenato da difficoltà fisiche, a gennaio vorrebbe cedere Kulenovic per limiti acclarati e al momento considera Pellegri un punto di domanda (non gioca da un anno, dopo il secondo crociato rotto in due stagioni). In più Adams è in scadenza di contratto a giugno: e se lo scozzese non rinnova a breve, c’è da chiedersi come si comporterebbe Cairo in caso di offerte, tra due mesi.
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