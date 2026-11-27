Toro, riecco Vlasic titolare per fare la differenza
TORINO - La seconda panchina di questo avvio di stagione è stata quasi più prevedibile di quella arrivata contro l’Udinese. Il piccolo affaticamento in nazionale, i giorni di lavoro differenziato, i muscoli del centrocampo del Napoli. Insomma, nulla di strano se Nikola Vlasic al Maradona è stato buttato nella mischia solo nella ripresa. Se contro i friulani il suo ingresso aveva dato la scossa decisiva, favorendo il successo dei granata nella prima delle tre vittorie consecutive realizzate ad ottobre, a Napoli gli effetti sono stati diversi, anche se qualche spunto a inizio ripresa, suo come dell’attacco, non è passato inosservato. Domani il croato tornerà al suo posto, titolare in mediana, dove ormai nel 3-5-2 è un punto fermo, al di là delle due episodiche panchine. Del resto è il calciatore che garantisce la qualità di cui il Torino di Abate in questo momento sembra non poter fare a meno. Un giocatore che è impossibile mettere in discussione: negli anni la squadra ha cambiato allenatore, sistema (pure a stagione in corso) senza mai fare a meno di Vlasic, che nello scacchiere dei tecnici che si sono succeduti in panchina ha sempre trovato il suo spazio, che fosse sulla trequarti, in attacco o in mezzo al campo. Questo succede quando sei innanzitutto un professionista da prendere come esempio e non stupisce che Vlasic, al di là delle indiscutibili qualità mostrate sul campo, abbia sempre convinto ogni suo allenatore. Il primo ad arrivare, l’ultimo ad andare via: sembrano frasi fatte, sembra qualcosa che solitamente si dice per descrivere chi dà tutto per la causa.
La stima di Abate
Invece è proprio così. Una vita da atleta, meglio, da atleta che sente addosso tutta la responsabilità di dover trascinare la squadra. È il capitano, in fondo, fascia o non fascia. E quel senso di responsabilità all’inizio della stagione lo ha portato a sentire forse un po’ troppo la pressione, in un momento in cui sul campo le prestazioni non lo convincevano. A chiarirlo era stato proprio Abate: «Nikola avverte tanto il peso della responsabilità, invece deve stare sereno: è più importante il pensiero che di lui hanno compagni e allenatore. Lui è un lavoratore, sta al campo 10 ore al giorno, è un perfezionista, gli chiedo leggerezza perché quando meno se lo aspetta ci regalerà soddisfazioni».
I numeri
Cosa che poi è avvenuta e cosa che avverrà ancora. La sua presenza, piuttosto, aumenta le pressioni dei compagni di squadra, nell’accezione positiva del termine. Se Mandragora è il giocatore che in mediana si è da subito preso una maglia, favorendo in maniera quasi obbligata il passaggio al centrocampo a tre, Vlasic è senza ombra di dubbio l’altro intoccabile di quel reparto. Due giocatori che in comune hanno quella leadership impossibile da mettere in discussione, importante prima di tutto per l’allenatore. Nell’ultima stagione il croato ha dimostrato quello che è in grado di fare: gli otto gol e i tre assist in Serie A hanno reso quella la migliore con la maglia del Toro ed è un rendimento che lo ha avvicinato ad un’altra grande annata per lui, quella al Cska Mosca (stagione 19/20 ma lì era andato in doppia cifra con 12 reti e 5 assist in 30 presenze). Sono numeri a cui punta, è il suo obiettivo, adesso come non mai.
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