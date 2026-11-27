TORINO - La seconda panchina di questo avvio di stagione è stata quasi più prevedibile di quella arrivata contro l’Udinese. Il piccolo affaticamento in nazionale, i giorni di lavoro differenziato, i muscoli del centrocampo del Napoli. Insomma, nulla di strano se Nikola Vlasic al Maradona è stato buttato nella mischia solo nella ripresa. Se contro i friulani il suo ingresso aveva dato la scossa decisiva, favorendo il successo dei granata nella prima delle tre vittorie consecutive realizzate ad ottobre, a Napoli gli effetti sono stati diversi, anche se qualche spunto a inizio ripresa, suo come dell’attacco, non è passato inosservato. Domani il croato tornerà al suo posto, titolare in mediana, dove ormai nel 3-5-2 è un punto fermo, al di là delle due episodiche panchine. Del resto è il calciatore che garantisce la qualità di cui il Torino di Abate in questo momento sembra non poter fare a meno. Un giocatore che è impossibile mettere in discussione: negli anni la squadra ha cambiato allenatore, sistema (pure a stagione in corso) senza mai fare a meno di Vlasic, che nello scacchiere dei tecnici che si sono succeduti in panchina ha sempre trovato il suo spazio, che fosse sulla trequarti, in attacco o in mezzo al campo. Questo succede quando sei innanzitutto un professionista da prendere come esempio e non stupisce che Vlasic, al di là delle indiscutibili qualità mostrate sul campo, abbia sempre convinto ogni suo allenatore. Il primo ad arrivare, l’ultimo ad andare via: sembrano frasi fatte, sembra qualcosa che solitamente si dice per descrivere chi dà tutto per la causa.

La stima di Abate Invece è proprio così. Una vita da atleta, meglio, da atleta che sente addosso tutta la responsabilità di dover trascinare la squadra. È il capitano, in fondo, fascia o non fascia. E quel senso di responsabilità all’inizio della stagione lo ha portato a sentire forse un po’ troppo la pressione, in un momento in cui sul campo le prestazioni non lo convincevano. A chiarirlo era stato proprio Abate: «Nikola avverte tanto il peso della responsabilità, invece deve stare sereno: è più importante il pensiero che di lui hanno compagni e allenatore. Lui è un lavoratore, sta al campo 10 ore al giorno, è un perfezionista, gli chiedo leggerezza perché quando meno se lo aspetta ci regalerà soddisfazioni».