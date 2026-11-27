TORINO - Non è stato una sorta di remake di “La cena per farli conoscere” di Pupi Avati, anche perché in questo caso i commensali si conoscevano già tutti molto bene. Semmai il titolo più appropriato per l’uscita di mercoledì dai calciatori granata è “La cena per farli reagire”. Perché uno degli scopi della serata trascorsa tutti insieme alla Trattoria Fratelli Bravo, documentata anche dalla foto pubblicata qua sopra, era proprio quello di cementare ulteriormente l’unione del gruppo, anche per mettere fine alla crisi di gioco e di risultati nella quale il Toro è finito, come testimonia quell’unico punto conquistato, frutto di un pareggio non certo esaltante contro il Lecce , in casa.

Abate ha elogiato più volte l’armonia: "Ho un gruppo molto unito"

Mercoledì non è stata comunque la prima volta in cui i calciatori granata si sono ritrovati al termine dell’allenamento per una cena insieme: questo è ormai un rito che di tanto in tanto viene riproposto e a cui partecipano tutti, o quasi a seconda degli impegni personali, i calciatori granata. Non a caso Ignazio Abate ha più volte sottolineato in conferenza stampa quanto affiatati siano tra loro i suoi giocatori, ma anche quanto credano nel lavoro e nel percorso che è iniziato in estate. «Ho un gruppo unito che crede in quello che fa», è uno dei mantra dell’allenatore. Alla cena il tecnico (così come il suo staff) non era presente, ma di certo ieri un sorriso lo avrà fatto, dopo aver visto la foto di quasi tutti i suoi calciatori insieme al di fuori del campo o dello spogliatoio del Filadelfia.