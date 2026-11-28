Cairo incontra Gattuso. Ma l’offerta è bassa...: il retroscena
Era fine aprile quando Cairo e Petrachi parlavano già con Gattuso, per offrirgli la panchina del Torino. Il 28 aprile su queste colonne cominciavamo a riportare le prime indiscrezioni e alla fine del campionato mancavano ancora quattro giornate. E D’Aversa, si ricorderà, sperava ancora di guadagnarsi la riconferma, vista l’impresa che stava compiendo: a fine febbraio aveva preso un Torino in zona retrocessione, in pieno sprofondo, e fin dall’esordio, il primo marzo, aveva invertito il trend (manco a dirlo, sconfiggendo il casa la Lazio). Prim’ancora di Gattuso, però, erano già uscite notizie sull’interesse per Juric. E, potenzialmente, anche su De Rossi, in caso di divorzio dal Genoa. Il 30 aprile fu possibile muovere altri passi: scrivemmo «di un crescendo di interesse di Cairo e Petrachi per Gattuso. E di contatti già in essere tra il ds e l’ex ct. I due sono in ottimi rapporti, come ottimi sono i rapporti tra Gattuso e Cairo». Cairo che «aveva già trattato Gattuso nel 2023 e poi di nuovo nel ‘24. Ma per una serie di motivi diversi, poi matrimonio non poté essere». Ora, con D’Aversa non... promosso, diciamo così, da Petrachi, «il presidente ha ripreso a corteggiare Gattuso».
L'incontro tra Cairo e Gattuso
Sempre su Tuttosport del 30 aprile uscivano anche ulteriori parole di Cairo, oltre a quelle indiscrezioni su Rino: «Vedrò se sarà possibile confermare D’Aversa. Lo stiamo valutando, ne parlerò anche con Petrachi per scegliere la soluzione migliore». Immaginate D’Aversa... Quindi, il 7 maggio, in esclusiva si poté raccontare perbene dell’incontro tra Cairo, Petrachi e Gattuso. Gli offrirono un contratto pluriennale. Poi, il 14 maggio, raccontammo del no pronunciato da Rino, che si sentì quasi offeso dall’offerta granata, così bassa da essere assolutamente fuori mercato per l’ex ct: «Ora cosa si scopre? Che il presidente, mentre continua a tenere a bagnomaria D’Aversa, offre a Gattuso un contratto pluriennale da “appena” 1,5 milioni netti, considerando in questa cifra anche i collaboratori dell’ex commissario tecnico (dai 5 ai 6). Morale: per Rino resterebbe una cifra oscillante tra 8 e 900 mila euro, a dir tanto. Il resto, per i suoi collaboratori».
Il no di Gattuso
Il succo: «Un nonsense per un tecnico come Gattuso». Che difatti rispose, in sostanza: a queste cifre non posso dire sì, è un fatto di dignità professionale. Cairo e Petrachi non gli presentarono mai un’offerta migliore. Ci avrebbe pensato Lotito a convincerlo. Petrachi intanto si era messo a spingere per Aquilani, mentre Cairo si sentiva più attratto da Abate. Presidente e ds incontrarono entrambi i tecnici, in uscita dalla Serie B. Imitati da Carnevali, all’epoca ancora al Sassuolo. A Petrachi sarebbe piaciuto “portar via” Aquilani all’ad neroverde, che aveva un debole per il suo ex giocatore del 2017. Anche Cairo aveva un debole per il suo ex giocatore, appunto Abate (2008-’09). E ora, eccoci qua. Gattuso è primo, Abate vuole uscire dal «tunnel», Aquilani è già stato esonerato da tempo, Juric è al Monza e Carnevali alla Juve. Come si cambia.
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