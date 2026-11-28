Era fine aprile quando Cairo e Petrachi parlavano già con Gattuso, per offrirgli la panchina del Torino. Il 28 aprile su queste colonne cominciavamo a riportare le prime indiscrezioni e alla fine del campionato mancavano ancora quattro giornate. E D’Aversa, si ricorderà, sperava ancora di guadagnarsi la riconferma, vista l’impresa che stava compiendo: a fine febbraio aveva preso un Torino in zona retrocessione, in pieno sprofondo, e fin dall’esordio, il primo marzo, aveva invertito il trend (manco a dirlo, sconfiggendo il casa la Lazio). Prim’ancora di Gattuso, però, erano già uscite notizie sull’interesse per Juric. E, potenzialmente, anche su De Rossi, in caso di divorzio dal Genoa. Il 30 aprile fu possibile muovere altri passi: scrivemmo «di un crescendo di interesse di Cairo e Petrachi per Gattuso. E di contatti già in essere tra il ds e l’ex ct. I due sono in ottimi rapporti, come ottimi sono i rapporti tra Gattuso e Cairo». Cairo che «aveva già trattato Gattuso nel 2023 e poi di nuovo nel ‘24. Ma per una serie di motivi diversi, poi matrimonio non poté essere». Ora, con D’Aversa non... promosso, diciamo così, da Petrachi, «il presidente ha ripreso a corteggiare Gattuso».